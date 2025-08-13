Jóvenes pinareños rinden tributo a los Hermanos Saíz (+Foto, +Video)

Con una ofrenda floral en el monumento erigido en San Juan y Martínez, justo en el lugar donde fueron asesinados por la tiranía batistiana, Pinar del Río rindió tributo esta mañana a los revolucionarios Sergio y Luis Saíz Montes de Oca, caídos el 13 de agosto de 1957.

La conmemoración, presidida por autoridades del Partido y el Gobierno y dirigentes de organizaciones juveniles, recordó a quienes siendo muy jóvenes mostraron empatía con el pensamiento de Fidel, y se unieron a la lucha por conquistar la soberanía e independencia nacional.

Principales autoridades políticas y de Gobierno de la provincia y del municipio de San Juan y Martínez presiden el homenaje a los Hermanos Saíz, en el aniversario 68 de su asesinato por la dictadura batistiana. Foto: Rafael Fernández Rosell

La vida de los mártires sanjuaneros cayó en manos de la dictadura de Fulgencio Batista mientras intentaban divulgar el pensamiento de Fidel, en honor a su cumpleaños. Era el homenaje de dos pinareños, de 17 y 18 años, al Líder de la Revolución.

La cita de este 13 de agosto, concluyó con una peregrinación hasta el panteón donde descansan sus restos, en un silencio respetuoso que unió a todo un pueblo en la memoria y el compromiso.

A 68 años de su desaparición física, Sergio y Luis siguen siendo ejemplo de entrega y compromiso para las nuevas generaciones.

Foto: Rafael Fernández Rosell

Foto: Rafael Fernández Rosell