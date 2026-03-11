Portada » La atención al adulto mayor es más que una necesidad médica; es un compromiso social

La atención al adulto mayor es más que una necesidad médica; es un compromiso social

Foto: Tomada de internet

La salud de los adultos mayores se convierte en un tema de creciente relevancia, el Policlínico Docente Luis Agusto Turcios Lima decide poner en el centro de su atención la salud bucal de este grupo etario.

La estomatológica se convierte en una prioridad, reconociendo que la salud oral es fundamental para el bienestar general de los ancianos.

La atención integral a los adultos mayores no se limita a tratamientos estomatológicos; incluye la educación sobre el cuidado bucal y la prevención de enfermedades.

La salud bucal es un derecho, y su promoción es esencial para asegurar que nuestros mayores vivan con calidad y bienestar.

