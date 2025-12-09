Este 9 de diciembre se celebra el Día Mundial de la Informática lo que conmemora una de las más valiosas herramientas creadas por el hombre.

Esta disciplina ha cambiado el curso del siglo XX en el avance de la transmisión de datos e información, manteniendo a las personas conectadas alrededor del mundo.

Pinar del Río avanza hacia la modernización gracias al papel creciente de la informática en la vida económica y social de la provincia.

Esta disciplina, nacida en 1959 con el término “informatik” del ingeniero Karl Steinbuch, ha evolucionado desde las primeras máquinas de calcular hasta convertirse en soporte esencial de la transformación digital.

En el territorio, la informática se refleja en la gestión pública, donde trámites y servicios se agilizan mediante plataformas digitales, y en sectores estratégicos como la agricultura, la industria tabacalera y el turismo, que incorporan tecnologías para optimizar procesos y elevar la calidad de sus resultados.



La educación y la salud también se benefician de este avance: aulas virtuales, acceso a contenidos digitales y el uso de la telemedicina fortalecen la preparación de estudiantes y la atención médica en comunidades alejadas.

Asimismo, el teletrabajo y las herramientas colaborativas han abierto nuevas oportunidades laborales, conectando a profesionales pinareños con proyectos nacionales e internacionales.

La informática, con bases en las matemáticas y la física, ha demostrado ser un motor transversal que impacta en todos los ámbitos.

Su desarrollo, acompañado de innovaciones como la inteligencia artificial y el almacenamiento en la nube, coloca a Pinar del Río en el camino hacia una sociedad más eficiente, competitiva y conectada.