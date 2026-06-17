La inteligencia artificial que usas a diario

Seguro que has oído hablar de la inteligencia artificial, o IA, y quizá te imaginas robots humanoides o coches que conducen solos. Pero la realidad es mucho más sencilla y sorprendente: la IA ya está en tu bolsillo, en tu salón y hasta en tu nevera (si es moderna, claro).

Cada vez que le preguntas algo a Siri, que Netflix te recomienda una serie o que tu correo separa el spam, estás usando inteligencia artificial. Lo mejor de todo es que no necesitas ser un experto en tecnología para beneficiarte de ella.

En este artículo te voy a contar, de forma clara y sin complicaciones, para qué sirve hoy la IA, dónde la encuentras y cómo puedes empezar a usarla gratis. Porque no, la IA no es cosa del futuro: es cosa de ahora y está al alcance de cualquiera.

¿Para qué se usa la inteligencia artificial hoy en día?

Las aplicaciones de la inteligencia artificial son muchísimas y cada vez más variadas. Aquí te dejo un repaso por las más comunes, seguro que reconoces más de una:

Asistentes virtuales: Siri, Alexa y el Asistente de Google son como amigos digitales que te entienden cuando les hablas. Les pides que pongan música, que te recuerden una cita o que te digan el tiempo que hará mañana, y ellos obedecen.

Siri, Alexa y el Asistente de Google son como amigos digitales que te entienden cuando les hablas. Les pides que pongan música, que te recuerden una cita o que te digan el tiempo que hará mañana, y ellos obedecen. Reconocimiento de imágenes: ¿Has subido una foto a Google Fotos y ha encontrado a tu perro sin que tú le dijeras nada? ¿O tu móvil te pide que mires a la cámara para desbloquearlo? Eso es IA. También los médicos la usan para analizar radiografías y detectar enfermedades antes.

¿Has subido una foto a Google Fotos y ha encontrado a tu perro sin que tú le dijeras nada? ¿O tu móvil te pide que mires a la cámara para desbloquearlo? Eso es IA. También los médicos la usan para analizar radiografías y detectar enfermedades antes. Chatbots o asistentes de chat: Esas ventanitas que te aparecen en las páginas web diciendo «¿Necesitas ayuda?» suelen ser programas con IA. Responden preguntas básicas, te guían y te ahorran esperar a un humano. Muchas empresas los usan para atender a sus clientes 24 horas al día.

Esas ventanitas que te aparecen en las páginas web diciendo «¿Necesitas ayuda?» suelen ser programas con IA. Responden preguntas básicas, te guían y te ahorran esperar a un humano. Muchas empresas los usan para atender a sus clientes 24 horas al día. Sistemas de recomendación: ¿Netflix sabe qué serie te va a gustar? ¿Spotify te sorprende con canciones que parecen hechas para ti? ¿Amazon te sugiere productos que justo necesitabas? Todo eso es IA analizando lo que te gusta y lo que hace gente parecida a ti.

¿Netflix sabe qué serie te va a gustar? ¿Spotify te sorprende con canciones que parecen hechas para ti? ¿Amazon te sugiere productos que justo necesitabas? Todo eso es IA analizando lo que te gusta y lo que hace gente parecida a ti. Análisis predictivo: Aquí la IA se pone a adivinar (con muchos datos, no con una bola de cristal). Los bancos la usan para prever tendencias, los hospitales para anticipar brotes de gripe y las tiendas para saber qué productos pondrán de moda.

Aquí la IA se pone a adivinar (con muchos datos, no con una bola de cristal). Los bancos la usan para prever tendencias, los hospitales para anticipar brotes de gripe y las tiendas para saber qué productos pondrán de moda. Automatización de tareas: ¿Tareas aburridas y repetitivas? La IA las hace por ti. Por ejemplo, en fábricas o en oficinas, hay programas que introducen datos, revisan facturas o gestionan pedidos sin que nadie tenga que estar tecleando todo el día.

¿Tareas aburridas y repetitivas? La IA las hace por ti. Por ejemplo, en fábricas o en oficinas, hay programas que introducen datos, revisan facturas o gestionan pedidos sin que nadie tenga que estar tecleando todo el día. Vehículos autónomos: Los coches que se conducen solos (como los de Tesla o los prototipos de Google) usan IA para «ver» la carretera, detectar obstáculos y tomar decisiones en fracciones de segundo. Todavía no son mayoría, pero cada vez se ven más.

Los coches que se conducen solos (como los de Tesla o los prototipos de Google) usan IA para «ver» la carretera, detectar obstáculos y tomar decisiones en fracciones de segundo. Todavía no son mayoría, pero cada vez se ven más. Ciberseguridad: Los virus informáticos y los ciberataques son cada vez más listos, pero la IA también. Muchos sistemas de seguridad usan inteligencia artificial para detectar comportamientos raros y parar ataques antes de que hagan daño.

Los virus informáticos y los ciberataques son cada vez más listos, pero la IA también. Muchos sistemas de seguridad usan inteligencia artificial para detectar comportamientos raros y parar ataques antes de que hagan daño. Recursos humanos: ¿Has mandado un currículum y te han llamado sin apenas esperar? Detrás puede haber una IA que ha filtrado cientos de solicitudes en segundos para quedarse solo con los perfiles más adecuados.

¿Has mandado un currículum y te han llamado sin apenas esperar? Detrás puede haber una IA que ha filtrado cientos de solicitudes en segundos para quedarse solo con los perfiles más adecuados. Educación personalizada: Plataformas como Khan Academy o Duolingo adaptan sus lecciones a tu ritmo. Si se te da mal un tema, te ponen más ejercicios; si lo dominas, avanzan más rápido. Eso es IA puesta al servicio del aprendizaje.

Plataformas como Khan Academy o Duolingo adaptan sus lecciones a tu ritmo. Si se te da mal un tema, te ponen más ejercicios; si lo dominas, avanzan más rápido. Eso es IA puesta al servicio del aprendizaje. Diagnóstico médico: La IA ayuda a los doctores a ser más precisos. Por ejemplo, analizando imágenes del corazón o del cerebro para detectar problemas que a veces el ojo humano no alcanza a ver.

La IA ayuda a los doctores a ser más precisos. Por ejemplo, analizando imágenes del corazón o del cerebro para detectar problemas que a veces el ojo humano no alcanza a ver. Generación de contenido: Herramientas como ChatGPT son capaces de escribir textos, resumir documentos, crear ideas o incluso redactar correos. No son perfectas, pero ayudan muchísimo en tareas de escritura y creatividad.

Para crear contenido

ChatGPT: La más famosa de todas. Tiene una versión gratuita muy potente. Le haces preguntas, le pides que te escriba un cuento, que te ayude a preparar un discurso o que te dé ideas para un proyecto. Responde como si fuera una persona.

La más famosa de todas. Tiene una versión gratuita muy potente. Le haces preguntas, le pides que te escriba un cuento, que te ayude a preparar un discurso o que te dé ideas para un proyecto. Responde como si fuera una persona. Jasper AI: Tiene una versión de prueba gratuita. Está más enfocada en escribir textos de marketing, correos o posts para redes sociales.

Para editar o crear imágenes

Canva: Seguro que conoces Canva para hacer diseños. Pues ahora tiene herramientas de IA que te permiten, por ejemplo, borrar fondos de fotos o generar imágenes a partir de una descripción. La versión gratuita es muy completa.

Seguro que conoces Canva para hacer diseños. Pues ahora tiene herramientas de IA que te permiten, por ejemplo, borrar fondos de fotos o generar imágenes a partir de una descripción. La versión gratuita es muy completa. DeepArt: ¿Siempre has querido que tu foto parezca un cuadro de Van Gogh o de Picasso? Esta web aplica estilos artísticos a tus imágenes usando IA. La opción básica es gratis.

Para transcribir voz o convertir audio en texto

Google Speech-to-Text: Puedes usarlo gratis con ciertos límites. Hablas y la IA escribe lo que dices. Muy útil para tomar notas rápidas o para poner subtítulos.

Para aprender y formarte

Khan Academy: Esta plataforma educativa usa IA para personalizar tu aprendizaje. Es completamente gratuita y tiene miles de videos y ejercicios de matemáticas, ciencias, historia y mucho más.

Esta plataforma educativa usa IA para personalizar tu aprendizaje. Es completamente gratuita y tiene miles de videos y ejercicios de matemáticas, ciencias, historia y mucho más. Duolingo: La app del búho verde que te ayuda a aprender idiomas. Su IA adapta las lecciones a tu nivel y a tus fallos, para que no pierdas el tiempo repitiendo lo que ya sabes.

La IA no es cosa de robots malvados, es cosa de personas curiosas. La inteligencia artificial no es un invento raro ni lejano. Está en tu móvil, en tus aplicaciones favoritas, en los servicios que usas cada día y, lo mejor de todo, en herramientas gratuitas que puedes empezar a explorar ahora mismo.

No necesitas ser informático, ni ingeniero, ni tener un robot en casa. Solo hace falta un poco de curiosidad y ganas de probar cosas nuevas.

La inteligencia artificial es eso: una herramienta más, como lo fue en su día la calculadora o internet. Y como toda herramienta, lo que marcará la diferencia será el uso que decidamos darle.

Así que ya sabes: la próxima vez que pidas una canción a Alexa, que Netflix te recomiende una peli o que ChatGPT te ayude a redactar un correo, recuerda que estás participando, sin casi darte cuenta, en una de las revoluciones más fascinantes de nuestro tiempo. Y lo mejor es que recién empieza.