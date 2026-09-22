La paz también empieza cerca

Cuando hablamos de paz, muchas veces pensamos en algo lejano, relacionado con grandes problemas del mundo. Pero la paz también tiene que ver con nuestra vida diaria, con la forma en que tratamos a quienes están cerca y con la manera en que enfrentamos nuestras diferencias.

Cada 21 de septiembre se celebra el Día Internacional de la Paz. Más que recordar una fecha, creo que es una buena oportunidad para preguntarnos qué hacemos nosotros para vivir en un ambiente más tranquilo y respetuoso.

En Pinar del Río conocemos bien el valor de ayudarnos. Está en el vecino que tiende una mano, en la familia que acompaña a otra y en tantas personas que, aun teniendo sus propias dificultades, encuentran un momento para apoyar a alguien más.

Pero convivir también significa aprender a escuchar. No siempre vamos a pensar igual, y eso es completamente normal. Lo importante es poder expresar nuestras ideas sin ofender y aceptar que otra persona puede mirar las cosas de una manera diferente.

Hoy también tenemos las redes sociales como espacio de encuentro. Allí podemos compartir, conversar y aprender, pero también crear discusiones por una palabra mal entendida. Antes de responder con molestia, quizás valga la pena detenernos unos segundos y pensar.

La paz empieza en acciones muy sencillas. En casa, en la escuela, en el trabajo, en el barrio. Empieza cuando enseñamos a nuestros niños a respetar, cuando resolvemos un problema hablando y cuando escogemos el diálogo antes que el enfrentamiento.

Por eso, esta jornada no debería quedarse solamente en una fecha del calendario. La tranquilidad que queremos para nuestras familias y nuestras comunidades también se construye con lo que hacemos cada día. Y muchas veces, ese primer paso está en algo tan sencillo como respetar al otro, aunque pensemos diferente.