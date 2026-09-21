Visita que encausa el trabajo educacional en Pinar del Río

En el IPVCE Federico Engels se dio cálida bienvenida a la Ministra de Educación, Doctora en Ciencias Naima Ariatne Trujillo Barreto.

Acompañada de un equipo de Viceministros, disfrutaron de una muestra del potencial artístico de la institución. Presentes también, la integrante del Buró Provincial del Partido Rachel Álvarez González y el Gobernador Eumelín González Sánchez.

Asistieron además, el Doctor Evelio Herrera Padrón, Director General de Educación en Pinar del Río y su consejo de dirección.

En esta institución la máxima representante de los educadores en Cuba, reflexionó sobre la importancia de hacer gala de la cultura integral como lo hicieron en la mañana de este viernes, defender las tradiciones y la identidad, así como honrar al Comandante, líder de la Revolución y entender la magnitud de su liderazgo.

La Ministra de Educación participó en el Consejo de Dirección Provincial de Pinar del Río, donde se expuso la situación actual del sector, que dio inicio al curso escolar con 619 centros y una matrícula de alrededor de 73 mil 300 estudiantes. La defensa del concepto de presencialidad emanó en el intercambio.

Se valoró la marcha del programa de formación de maestros y su impacto en la actual coyuntura, sujeto a limitaciones ante las cuales se adoptan alternativas, fortaleciendo el vínculo con las escuelas en su preparación.

En el encuentro se ahondó además en la continuidad de estudios, elemento con resultados positivos, en la cobertura docente hoy al 95, 9 porciento y en el proceso inversionista como garantía de mejoras para educadores, educandos y el resto de los colectivos.

La titular del ramo, subrayó que ante la compleja situación económica, es imprescindible aplicar variantes ajustadas a cada contexto y aprovechar las reservas disponibles, haciendo de la calidad y la eficiencia, los sellos distintivos en los procesos educativos y formadores.

Asimismo insistió en viabilizar una comunicación clara y objetiva sobre el diseño del período lectivo y a cumplimentar las transformaciones y directivas con innovación y creatividad, pero sin improvisaciones, complementadas con buenas prácticas.

En tal sentido reflexionó sobre la atención a los de mayor vulnerabilidad con diferenciación y respuestas estables y sostenidas.

Ante los miembros del consejo de dirección provincial, la máxima representante de educación en el país, hizo entrega al Partido, al Gobierno y al Director Provincial del sector en Vueltabajo, de la Ley 178, Código de la niñez, las adolescencias y juventudes, para facilitar su armonización e implementación.

En el Centro de Acogimiento, inaugurado en el marco del 26 de Julio de este año, llamó al trabajo del equipo multidisciplinario y a concebir y poner en práctica un programa integrado de respuestas que parta de las individualidades.

Como parte de su visita la Ministra recorrió la Escuela Provincial de Autismo Gabriela Mistral, hoy con una matrícula de 32 niños y un colectivo integrado por 26 trabajadores. La Titular elogió la experiencia y la labor que se desarrolla en función de la integración social y laboral de los niños y adolescentes.