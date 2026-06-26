La relevancia de la edad en el Código Penal Cubano: un enfoque entre justicia y protección

La edad de las personas en el Código Penal cubano es un elemento de suma relevancia, ya que no solo define el momento a partir del cual se puede exigir responsabilidad penal, sino que también determina la aplicación de un sistema de justicia diferenciado. Este enfoque busca equilibrar la necesidad de sancionar conductas delictivas con la protección de los jóvenes como sujetos en desarrollo, en consonancia con los estándares internacionales de derechos humanos, y, así mismo, intenta establecer cierta coherencia con lo dispuesto en el Código Civil cubano en relación con el hecho de que la plena capacidad de obrar (mayoría de edad civil) se alcanza a los 18 años de edad. Aunque aún persiste la discordancia entre lo preceptuado en una jurisdicción y en la otra, resulta incuestionable que la nueva forma de regulación del tratamiento a seguir con quienes cometen delitos siendo menores de 18 años, acerca dicha regulación al espíritu de la normativa civil.

La imputabilidad y el límite de los 16 años

El Código Penal cubano establece en su artículo 18 que la responsabilidad penal solo es exigible a personas que hayan cumplido los 16 años de edad al momento de cometer el hecho punible. Esta edad de imputabilidad, que es de las más altas de América junto con la Argentina, implica que los menores de 16 años no pueden ser juzgados por los tribunales penales. En su lugar, el sistema jurídico contempla un enfoque pedagógico y preventivo.

Las personas menores de 16 años que incurran en conductas tipificadas como delitos, son atendidas por los Consejos de Atención a Menores, equipos multidisciplinarios que deciden sobre medidas educativas. Estos equipos se basan en diagnósticos biopsicosociales realizados por centros especializados, con el objetivo de reinsertar socialmente al menor y abordar las causas de su comportamiento.

Un tratamiento diferenciado para jóvenes de 16 a 18 años

Para el grupo de edad entre 16 y 18 años, la ley establece un sistema de responsabilidad penal excepcional. La acción penal solo se ejercita en casos de especial gravedad, como delitos que afecten bienes jurídicos de elevada connotación social o económica, o aquellos en cuya ejecución se utilicen medios o modos que denoten desprecio notorio por la vida humana o los derechos de los demás, o cuando el autor sea reiterativo en la comisión de hechos delictivos.

Este enfoque restrictivo se complementa con un régimen de sanciones atenuadas. Si un joven de este rango de edad es declarado responsable penalmente, el tribunal está facultado para reducir hasta la mitad los límites mínimo y máximo de la pena establecida para el delito. En el caso de los que tengan entre 18 y 20 años de edad, dichos límites pueden reducirse hasta en un tercio. Además, se priorizan las medidas alternativas al internamiento, como la asistencia a centros educativos o programas de tratamiento, siempre que las características del delito y del responsable lo permitan.

No huelga decir que, en cuanto a las personas que posean más de 60 años en el momento de ser juzgados, el límite mínimo de la sanción de privación de libertad también puede rebajarse hasta en un tercio.

Fundamentos y alineación internacional

Este diseño legal se fundamenta en el reconocimiento de que los jóvenes poseen una mayor capacidad de transformación y adaptación. El sistema penal cubano busca, por tanto, evitar los efectos negativos del encarcelamiento, como la exposición a entornos criminalizantes o la estigmatización social, y, en su lugar, priorizar la rehabilitación y reinserción social. No puede olvidarse que, en correspondencia con lo dispuesto en el artículo 29 del propio Código Penal, toda sanción posee tres objetivos bien definidos: prevenir la comisión de nuevos delitos, reprimir por el delito cometido, y reinsertar socialmente al sancionado sobre la base de los principios de legalidad y convivencia social.

El enfoque del Código Penal cubano es coherente con estándares internacionales como la Convención sobre los Derechos del Niño y las Reglas de Beijing, que enfatizan el interés superior del menor y establecen que las medidas privativas de libertad deben ser el último recurso. Esta alineación con los principios de proporcionalidad y humanidad en el derecho penal, reflejan el carácter humanista que el sistema legal cubano busca proyectar.

En resumen, la edad en el Código Penal cubano no es un mero dato biológico, sino un criterio jurídico fundamental que articula un sistema de justicia juvenil de naturaleza protectora, priorizando la educación y reinserción de los jóvenes, y reservando la intervención penal más severa para los casos de mayor gravedad y reincidencia.

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