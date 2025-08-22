‘La Tania’ en vísperas de su medio siglo (+Fotos)

La Escuela Pedagógica Tania la Guerrillera, institución inaugurada en 1975 por el Líder Histórico de la Revolución Fidel Castro, arribará el próximo primero de septiembre a su medio siglo como sostén del sistema educacional en la provincia de Pinar del Río.

La fecha deviene especial motivación para celebrar en sus predios el acto nacional por el inicio del curso escolar.

Es por ello, que comienza a transformarse la tranquilidad de la etapa estival en jornadas de rehabilitación y embellecimiento, con la participación de maestros del centro.

Las labores abarcan pintura de aulas y pasillos, reparación de mobiliario, revisión de las redes eléctricas e hidráulicas, así como el rescate de jardines y áreas deportivas.

Foto: Tele Pinar

Para su director, Jorge Alejandro Gómez García, se trata de “un esfuerzo colectivo que honra la historia del centro y lo prepara para recibir al país en fecha tan significativa”.

Trabajadores de la construcción y del sector educacional unen fuerzas en las tareas de remozamiento, convencidos de que “no es solo pintar y reparar, es contribuir a la educación de las futuras generaciones”, así aseguró a Tele Pinar José Antonio Alejandro Suárez Castro, albañil.

El próximo primero de septiembre, la institución pinareña agasajará la idea de Fidel, con la convicción de que en sus aulas se forman las nuevas generaciones de maestros que necesita la educación cubana.