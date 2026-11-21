Cada 21 de noviembre se celebra el Día Mundial de la Televisión, efeméride instaurada por la ONU en 1996 con un propósito claro: promover el uso responsable de este medio como uno de los principales canales de difusión de información pública. Tres décadas después, la fecha conserva plena vigencia, aunque el paisaje mediático sea hoy muy distinto al de entonces.

La televisión sigue siendo, en amplias regiones del planeta, el medio de mayor alcance y penetración. Para millones de personas continúa siendo la ventana principal al mundo, la compañía de la sobremesa y la fuente primera de noticias. Esa centralidad le confiere una responsabilidad enorme: informar con veracidad, educar, entretener con calidad y contribuir a la formación de una ciudadanía crítica.

El llamado de la ONU no es casual. La televisión puede ser una herramienta poderosa de alfabetización, de prevención sanitaria, de promoción cultural y de cohesión social; pero también puede convertirse en un instrumento de manipulación, en una fábrica de estereotipos o en un simple vehículo de evasión. La diferencia no está en la tecnología, sino en las políticas editoriales, en la ética profesional y en la relación que el público establece con la pantalla.

Hoy el desafío es mayor: la televisión compite con plataformas digitales, redes sociales y servicios de streaming que fragmentan las audiencias y aceleran el consumo. En ese escenario, el medio tradicional debe reinventarse sin perder su esencia: ser confiable, cercano y plural. La sobreinformación y la desinformación, fenómenos globales, exigen una televisión que ayude a distinguir lo verdadero de lo falso y que no sacrifique el rigor por el rating.

Celebrar el Día Mundial de la Televisión es, por tanto, una invitación a la reflexión. No basta con encender el televisor; hay que preguntarse qué se ve, quién lo produce y con qué intención. Una televisión responsable es la que respeta a su audiencia, la que no subestima su inteligencia y la que entiende que informar es un servicio público, no un privilegio. En tiempos de ruido informativo, esa brújula es más necesaria que nunca.