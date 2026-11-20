Lester Benítez Hernández juega su tercera Serie Nacional de Béisbol (SNB), y aunque ya cumplió el sueño de vestir la camiseta de los Vegueros de Pinar del Río, anhela hacer un equipo Cuba.

Y me estoy esforzando para eso, aseguró a la Agencia Cubana de Noticias luego del tercer desafío ante el elenco de Cienfuegos, que le dio a los pativerdes la clasificación oficial a los play off de la LXV SNB.

Durante varias temporadas jugó en Ligas Menores, con los Tigres de Detroit; y “ya viví la experiencia del segundo lugar de Pinar del Río en la Serie 63 y quiero ser campeón con ellos”, dijo.

Cuarto bate de la selección, ostenta promedio ofensivo de .368, con 53 jits conectados- de ellos, nueve jonrones- y 42 carreras impulsadas; protagonista madero en ristre.

Me preparé meses antes de esta Serie; fue mucho el entrenamiento, la preparación física, el bateo, apuntó el jardinero de 27 años de edad.

Siempre me apoyo en todos: entrenadores y atletas, me llevo bien con todo el mundo. Ser el cuarto en la alineación es una responsabilidad, pero no es un peso, no me presiona para nada, enfatizó.

Sí llego con corredor en posición anotadora, vengo con ganas de impulsar carrera, pero no me desespero; he trabajado en base a eso, a los lanzamientos, la zona de bateo, a lo que debo hacerle swing, indicó Benítez Hernández.

La dirección de Alfonso Urquiola este año ha sido una motivación muy grande para todos; siempre nos habla del trabajo en equipo y cada uno aporta su granito de arena- precisó-. Estamos logrando esa cohesión que necesitamos.

Al principio de esta campaña nadie contaba con nosotros- al igual que ha ocurrido otras veces con los Vegueros-, y hemos demostrado que aunque no tengamos figuras, como dice la gente, damos todo y se ven los resultados, destacó el dorsal 15 de los más occidentales.

Sobre los play off, consideró que el conjunto no debe cambiar nada en su dinámica de juego, solo seguir enfocado y que cada cual cumpla su rol.

Tomado de Agencia Cubana de Noticias