Promover una cultura de seguridad digital, actualizar conocimientos y compartir experiencias sobre los desafíos actuales del entorno tecnológico constituyeron objetivos centrales de la V Jornada Provincial de Ciberseguridad desarrollada en Pinar del Río.

El encuentro reunió a especialistas de diferentes entidades del territorio, expertos universitarios y profesionales vinculados al sector de las telecomunicaciones.

La jornada inició con tres conferencias dedicadas a los principales retos de la ciberseguridad en el escenario contemporáneo, la influencia de la ingeniería social en los incidentes informáticos y el empleo de amplificadores de señal y otros dispositivos tecnológicos asociados a la protección de las infraestructuras digitales.

Los intercambios permitieron profundizar en las amenazas que enfrentan organizaciones e instituciones ante el creciente proceso de transformación digital.

Durante el evento se abordaron además temas relacionados con el impacto de la inteligencia artificial en la sociedad y su incidencia en los entornos productivos, académicos y gubernamentales.

Los especialistas coincidieron en que el avance de estas tecnologías ofrece nuevas oportunidades para optimizar procesos, aunque también demanda mayores niveles de preparación para enfrentar riesgos vinculados a la seguridad de la información.

Otro de los asuntos analizados estuvo relacionado con la protección de los datos personales y la identidad digital, elementos esenciales para garantizar la confianza de los ciudadanos en los servicios electrónicos.

Las presentaciones enfatizaron en la necesidad de adoptar buenas prácticas para el manejo seguro de credenciales, dispositivos y plataformas digitales.