El Vicepresidente de la República de Cuba, Salvador Valdés Mesa, como parte de la visita de trabajo a Los Palacios, participa en el Consejo de la Administración del territorio con el objetivo de analizar el balance de alimentos.

La vinculación del Sistema Empresarial Municipal y la estructura territorial de alimentos en la búsqueda del cierre del ciclo productivo y económico, constituyeron elementos esenciales durante la presentación del informe.

El dirigente se interesó por el trabajo desde la Gestión de Gobierno para el logro de la autonomía y soberanía alimentaria que se busca desde los municipios.

Foto: Lisandra Díaz Rey Foto: Lisandra Díaz Rey

“El control popular y la rendición de cuentas sobre el cumplimiento de los objetivos propuestos y resultados alcanzados, son temas esenciales para un correcto funcionamiento de estos planes”, enfatizó Valdés Mesa durante el intercambio con los participantes¨.

La incidencia de los delitos, la natalidad y muertes en general de la masa ganadera, el rescate de las infraestructuras en las empresas para la cría y autoproducción del alimento animal que inciden en la entrega de esta proteína a la población, formaron parte de la agenda del debate. A ello se sumaron, el aprovechamiento de las potencialidades del territorio, el control sobre las producciones y sus destinos finales, los precios abusivos y el cierre de los ciclos productivos para disminuir las pérdidas.

La aplicación de la ciencia y la técnica para elevar la producción de granos, tanto para alimento humano como animal desde la propia localidad, con la vinculación de entidades científicas, productores, empresas y autoridades gubernamentales, constituye objetivo clave en pos de la eficiencia, así como la correcta descentralización de las competencias económicas. Hacia ahí se concentró el llamado del también Miembro del Buró Político del Partido durante el intercambio con los integrantes del Consejo de la Administración en Los Palacios.

La estrategia de trabajo en el territorio palaceño para el logro de la categoría superavitario desde la Gestión de Gobierno, potenciando la producción de alimentos y los ingresos, fue expuesta por Fredy Álvarez Suárez Intendente Municipal en el espacio.

En el encuentro se analizaron los resultados del pasado año y perspectivas para el actual del Sistema Empresarial Municipal y la producción arrocera.

“Tomando en cuenta la infraestructura arrocera que posee el municipio, la implementación de los proyectos de colaboración internacional y la vinculación con las instituciones científicas es imprescindible que se intencione con la eficiencia requerida para alcanzar la autonomía alimentaria en este territorio¨, planteó el también Miembro del Buró Político del Partido.

La reevaluación de los sistemas de trabajo, la conducción real de los mercados para mantener la vitalidad y economía de las empresas y productores y rescatar e introducir rubros exportables son objetivos previstos con el objetivo de sostener y elevar la producción del cereal en el municipio, según explicó Michel Ballate Camejo Director de la Empresa Agroindustrial de Granos Los Palacios.