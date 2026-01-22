El pueblo de Mantua, el más occidental de Cuba, conmemoró este 22 de enero el aniversario 130 de la llegada de las tropas mambisas de Antonio Maceo, hecho que selló el fin exitoso de la Invasión de Oriente a Occidente en 1896.

En actos emotivos que unieron historia y presente, artistas, jóvenes y autoridades rindieron homenaje a la hazaña militar que quebró el dominio colonial español y reafirmaron el legado patriótico en un contexto actual de retos a la soberanía.

La efeméride no fue un mero acto protocolario. Artistas locales protagonizaron un tributo sentido con canciones y poemas dedicados a la epopeya, convirtiendo la historia en emoción colectiva.

Como cada enero, niños y jóvenes recrearon los hechos de aquellas jornadas, un ejercicio de memoria que trasciende el folclor para convertirse en pedagogía patriótica. Las calles, plazas y el propio ambiente mantuano se impregnaron de lo que fue aquel “intenso patriotismo”, ahora revitalizado por nuevas generaciones.

En el corazón de la conmemoración resonó con fuerza la voz de la joven generación. Diversos oradores, en representación de estudiantes y organizaciones juveniles, alzaron la voz para reafirmar el compromiso con los ideales de independencia y soberanía que defendieron los mambises. Subrayaron que, en los tiempos actuales, “plenos de retos y peligros”, ese legado se traduce en defensa activa de la soberanía nacional y en la construcción del proyecto social cubano.

El acto contó con la presencia de la miembro del Comité Central del Partido y Primera Secretaria en Pinar del Río, Yamilé Ramos Cordero, quien pronunció un enérgico discurso.

Su intervención hizo un llamado a la unidad de acción y pensamiento en torno a los ideales defendidos por los próceres de la independencia. Subrayó que la epopeya de la Invasión no es un hecho arqueológico, sino un principio rector para enfrentar los desafíos del presente, inspirándose en la disciplina, la estrategia y el sacrificio de Maceo y sus hombres.

Mantua no es solo el punto final de una campaña militar. Es el símbolo de que Cuba pudo ser liberada de extremo a extremo.

La firma del acta capitular aquí convirtió a esta villa en un santuario de la independencia.

Cada enero, el ritual cívico de rememoración abona el suelo fecundo de la identidad local y nacional, renovando la visión independentista de quienes habitan esta porción de Cuba. La historia, lejos de dormir en los libros, camina por sus calles.

Trece décadas después, el eco de los cañonazos mambises se ha transformado en poesía, en consignas juveniles y en un llamado político a la unidad.

Mantua demostró, una vez más, que en Cuba el tributo a los héroes no es una mirada nostálgica al pasado, sino un combustible para el presente.

La Invasión terminó aquí, pero el viaje de la nación, su defensa de la soberanía y su apego a la independencia, impulsado por el ejemplo del Titán de Bronce, continúa marchando.