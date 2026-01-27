El reciente homenaje a Manuel Ascunce Domenech en el marco del aniversario 81 de su natalicio, devino en la Universidad Hermanos Saíz Montes de Oca de Pinar del Río, espacio para enaltecer la figura del insigne patriota, cuyo nombre honra a la cátedra honorífica del centro.

La misma la conforman en su mayoría, miembros del Destacamento Pedagógico, así como alumnos y profesores de varias instituciones educacionales de Vueltabajo.

En este encuentro de tributo y recordación asistieron esta vez, estudiantes del Preuniversitario Isidro de Armas, de la Secundaria Básica Combate de Bacunagua y alumnos ayudantes de la casa de altos estudios.

El joven relevo expuso ante el auditorio la importancia de ser maestros y de contar con un ejército de educadores que siguen el legado de Manuel Ascunce Domenech.

Fue esta la primera sesión después de creada la cátedra honorífica el 2 de octubre de 2025.

Según su Presidente Martín Leandro Camejo, continuarán avivando la llama a favor del pan de la enseñanza y el apego de la nueva generación a la obra educacional.