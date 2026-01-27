Portada » Manuel Ascunce Domenech: fuente de inspiración y homenaje

Manuel Ascunce Domenech: fuente de inspiración y homenaje

Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
Correo Electrónico
Imprimir

El reciente homenaje a Manuel Ascunce Domenech en el marco del aniversario 81 de su natalicio, devino en la Universidad Hermanos Saíz Montes de Oca de Pinar del Río, espacio para enaltecer la figura del insigne patriota, cuyo nombre honra a la cátedra honorífica del centro.

La misma la conforman en su mayoría, miembros del Destacamento Pedagógico, así como alumnos y profesores de varias instituciones educacionales de Vueltabajo.

En este encuentro de tributo y recordación asistieron esta vez, estudiantes del Preuniversitario Isidro de Armas, de la Secundaria Básica Combate de Bacunagua y alumnos ayudantes de la casa de altos estudios.

El joven relevo expuso ante el auditorio la importancia de ser maestros y de contar con un ejército de educadores que siguen el legado de Manuel Ascunce Domenech.

Fue esta la primera sesión después de creada la cátedra honorífica el 2 de octubre de 2025.

Según su Presidente Martín Leandro Camejo, continuarán avivando la llama a favor del pan de la enseñanza y el apego de la nueva generación a la obra educacional.

Compartir:

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Últimas Noticias

Publicaciones Relacionadas

Es momento de admitir a Palestina en la ONU

Intervención del ministro de Relaciones Exteriores de la República de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, en la reunión plenaria convocada en virtud de la resolución 76/262, por el uso del veto

octubre 2, 2025 No hay comentarios
Scroll al inicio