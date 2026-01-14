La utilización de equipos de pesaje, según los requisitos que se establecen en Cuba es esencial para la protección al consumidor, la oficina territorial de normalización de Pinar del Río, insiste en que las personas naturales o jurídicas, que se dediquen al expendio de productos a la población, deben asesorarse antes de comprar estos medios.

El director de la oficina territorial de normalización en la occidental provincia Pedro Serrano Urra, manifestó que el instrumento de medición que se utiliza, tiene que estar verificado por el centro que representa , o sea, que tenga visible el sello (de color amarillo) que los técnicos le ponen al instrumento con la fecha de verificación, válida durante un año natural .

Más adelante expresó, que desde el primero de noviembre de 2025 se exige a todos los establecimientos estatales y no estatales que deben aplicar el sistema nacional de unidades en sus ventas y para ello deben dirigirse a la entidad radicada en la cabecera provincial.

Es significativo destacar, que aquellos actores económicos que no cuenten con el sello , que certifica que su medio de pesaje está apto para realizar esa función, pueden recibir multas desde 3 mil o más pesos cubanos.