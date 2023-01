Mi casa es Antología

Este miércoles, 11 de enero, falleció Gloria Cruz Lago, Mamá Gloria, la fundadora y presidenta de todos los clubes del programa musical Antología. Llegue nuestras condolencias a su familia y amigos. Hoy, compartimos la entrevista que hace algún tiempo le realizara Pepe Morejón Morejón, a modo de homenaje.

¿Cuánto nos puede modificar la vida un suceso inesperado en el amor? ¿En quién o en qué nos refugiamos para asirnos a aquello que alguna vez nos hizo felices y nos dio fuerza para respirar?

Muchas veces una canción de moda en el momento del infortunio la hacemos nuestro himno. Gloria Cruz Lago, mamá Gloria, no puede borrar de su mente la canción El eco de tu adiós, del colombiano Rodolfo, un éxito justo en el momento que le llegó su divorcio.

Aunque ya habían pasado varios años de ese mal momento, cuando Antología apareció en la radio, ella no vaciló en solicitar que la complacieran con este número musical, que de seguro muchas veces la había hecho llorar.

Cada domingo los seguidores del programa de mayor audiencia de Radio Guamá, Antología, escuchan el nombre mamá Gloria en más de un momento. ¿Pero quién es esta figura clave en esa emisión radiofónica?

En su humilde casa, en la calle Justo Hidalgo, nos recibe una tarde de este caluroso verano. Ya me lo habían dicho, en su casa tiene todo lo de Antología. No más asomarme a la puerta de entrada de su apartamento, observo en el pequeño comedor colgados en la pared los diplomas que el colectivo de trabajo de Antología ha ganado durante años. Allí hay pirograbados entregados por la emisora Radio Guamá y otros ofrendados por los clubes que cada domingo siguen su programa.

Resalta la belleza y el buen estado de un reloj de pared antiguo, que aunque funciona, ella ha preferido mantenerlo estático en una hora, las seis, para ella significa el instante del comienzo, cada domingo, del programa de su vida.

Gloria es una mujer madura, a quien la vida le concedió un espíritu y un corazón que cala en el sentimiento de todos los que lidian con ella.

¿Cómo llega Gloria a Antología?

“Mira, Gloria siempre ha sido una fiel seguidora de la radio, y de la década, soy una gente mayor¨.

“Un día oigo la promoción de ese programa, le puse atención y me dije, me gusta. Entonces, ese domingo, la primera salida al aire, el 18 de julio de 2004, oí Antología. Me gustó su corte, su decir, la conducción y seguí escuchándolo, porque soy una persona compleja a veces, digo yo. Lo seguí oyendo y después empecé una correspondencia con el director del programa, yo le daba mi criterio y le pedía números musicales. Precisamente ese fue uno de los primeros que le pedí, El eco de tu adiós.

“Aquí teníamos un grupo grande que pertenecíamos a la sección sindical de Civiles de la Defensa. Entonces los metí en eso, nos reuníamos aquí los domingos, hasta que un día lanzaron un concurso al aire y yo dije, bueno Gloria vamos a participar y gané el premio.

“Fui a recoger el premio y cuando Juan Antonio (director del programa) me atendió, lo hizo con esa característica que él tiene y ahí empezamos nuestra relación de trabajo. Le propuse la creación de clubes de oyentes, pues ya el programa había cumplido dos años”.

Entre otras cosas ella le prometió a aquel hombre que la cautivó con su melódica cadencia al hablar y su verbo respetuoso, que su club sería el primero y que estaría al menos diez años acompañándolos, esto lo facilitaba su condición de jubilada.

Este diálogo ocurrió en el mes de agosto y justo al mes, en septiembre, se estaban reuniendo los primeros nueve promotores de clubes en la fonoteca de Radio Guamá.

“Todo fue muy bonito porque intercambiábamos y nos decíamos; yo soy fulana, y yo… personalmente no nos conocíamos. Entonces ahí empezamos y finalizamos aquel año 2006 con 33 clubes. En diciembre hicimos una gala en el teatro de la emisora”.

Desde entonces Gloria es el puente de este colectivo con los seguidores del espacio radial de cada domingo a las seis de la tarde.

¿Cómo surge lo de mamá Gloria? ¿No le molesta que la llamen así?

“No para nada, porque como yo siempre he asumido mi edad, yo era la mayor. Ellos se la dan de jóvenes, que no son tan jóvenes, por cierto, lo mismo Juan Gualberto, que Juan Antonio. Empezaron por decirme mamá, mamá Gloria, mamá Gloria… y ya, a mí no me molesta.

Yo me siento muy bien con ese mote. Incluso en una ocasión yo quise cambiarle el nombre al club porque a mí no me gusta oírme. A mí me gusta oír la radio pero no me gusta esa cosa repetitiva de Gloria, el culto ese no me gusta y Juan Antonio me dijo que no, que ese había sido el primer club y que era el club de Gloria, ese es el nombre del club”.

¿Por qué aquí en su casa se conservan los premios y algunas cosas de Antología?

“Yo diría que aquí está todo lo de Antología (se ríe). Mi casita, un apartamentico. Este es mi palacio como digo yo. Aquí nos reunimos 40 ó 50 personas y aquí pasamos un rato. Ese comedorcito yo lo pasé para acá… ese es mi hobby, tener todas las cosas de Antología, tener cartas. Debajo de la cama tengo cajas con cosas de Antología, mi casa es Antología, es del programa y es de toda la gente que quiera venir a saber de Antología”.

¿Qué pasaría si ahora mismo se toma una decisión por x razones de que ya Antología no puede seguir, qué significaría eso para usted?

“Para mí sería un gran dolor, pero yo pienso más en nuestros oyentes, en esa familia grande que hemos creado y que la vivimos así, quizás más que nuestra misma familia, porque son las personas que, aunque usted no lo crea, a mí me levantan de madrugada para decirme que se sienten mal o que falleció una persona allegada y la despedimos en el programa, le hacemos la despedida. Son las personas que viven al tanto y perdería mucho la radio porque yo creo que este medio tiene que llegar a sus seguidores y tiene que compenetrarse con sus radioescuchas, pero con los oyentes de verdad, que la siguen, que quieren lo mejor. Para mí sería catastrófico desde todos los puntos de vista, sobre todo desde el punto de vista social”.

¿Cómo recibió mamá Gloria este premio por quinto año consecutivo como el mejor programa musical de Radio Guamá?

“Muy contenta porque en definitiva nosotros hemos tenido que luchar contra viento y marea. Hemos tenido que sufrir en carne propia las incomprensiones y los éxitos que hemos ido obteniendo

“Para mí es una satisfacción muy grande que lo obtenga ese colectivo porque se lo merece”.

Hablando de cosas personales, ¿Qué familiares la rodean?

“Tengo una hija que vive en Guane. Yo no tengo hermanas. Tengo un hermano que vive en La Habana y otro que vive en el Reparto Carlos Manuel, aquí en la ciudad, pero viaja con frecuencia. Tenía otro hermano que vivía cerca pero hace tres años que lo perdí, era un enamorado de Antología”, dice esto último con un extraño y enfático timbre de voz. “Mi gran familia es, además de mi hija, la de Antología”.

Reloj de pared antiguo, que aunque funciona, ella ha preferido mantenerlo estático en las seis, para ella significa el instante del comienzo, cada domingo, del programa de su vida. Foto de Pepe Morejón Morejón

Diplomas que el colectivo de trabajo de Antología ha ganado durante años. Foto de Pepe Morejón Morejón