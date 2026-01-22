El Ministerio de Justicia de Cuba (Minjus) puso en vigor la Resolución 284/2025, que otorga validez internacional a documentos notariales y certificaciones públicas en formato digital, como parte de la estrategia nacional de transformación digital del sistema de justicia.

La normativa abarca copias electrónicas de documentos notariales y certificaciones emitidas por los Registros Civil, de la Propiedad, Mercantil y otros, todas respaldadas por la firma electrónica certificada del notario o registrador correspondiente.

Para garantizar su autenticidad, los usuarios podrán verificar los documentos mediante un código QR o un PIN en el sitio web oficial del Minjus.

Entre las certificaciones disponibles se incluyen las de nacimiento, antecedentes penales y otros trámites legales, que podrán solicitarse a través de los portales digitales del Ministerio de Justicia.

Además, los Joven Club de Computación funcionarán como puntos de acceso físico para facilitar estas gestiones a la población.

En la provincia de Pinar del Río, esta disposición representa un avance significativo para los ciudadanos que requieren documentos con validez internacional, especialmente en trámites migratorios, académicos o laborales.

Autoridades locales destacaron que la medida agiliza procesos, reduce tiempos de espera y fortalece la seguridad jurídica, al tiempo que acerca los servicios digitales a comunidades rurales mediante los Joven Club.

Con esta resolución, Cuba se inserta en las tendencias globales de modernización de la justicia, y Pinar del Río reafirma su compromiso con la informatización y el acceso equitativo a servicios legales de calidad.