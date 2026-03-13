Noemís es mucha Noemís

A Noemís Balmaseda Albelay la conozco desde el año 1996 cuando comencé mi labor periodística en Radio Sandino.

Desde entonces inició entre nosotras, una relación afectuosa, de respeto, que devino con el tiempo, amistad indisoluble, hermandad sin reparos.

Hoy, cuando supe que se hizo merecedora del Premio Edmundo Alemany Poch por la Obra de la vida, una mezcla de orgullo y satisfacción me invadieron, porque luego de su jubilación, nada mejor que este gran reconocimiento a quien con denuedo, entrega, talento y arte de la creación, ha sabido calar en el corazón de su pueblo con total profesionalidad.

Noemís es de esas mujeres que no se rinden. Basta proponerse una meta para que eche a un lado las piedras del camino y cumpla su objetivo.

La constancia es una de sus principales cualidades, el interés de superación, la búsqueda permanente de temas que calen en el pueblo y aporten soluciones.

Su voz en la emisora más occidental de Cuba es rutero que guía, educa, orienta, instruye y recrea.

Sus más de 40 años en esta planta, la han hecho crecer y han aportado al medio originalidad, mirada oportuna y compromiso no solo como Periodista, sino también como Locutora, Guionista y Directora de Programas.

Aunque siempre ha dicho que no trabaja para premios, lo cierto es que tiene tantos cómo amplia es su obra dotada de calidad, buen gusto y profundidad.

Su nombre resuena por derecho propio cuando de labor radial se habla.

Ha sido su familia, un puntal decisivo en cada uno de sus logros. Hijas, esposo y nieto son para ella, el manantial donde baña su alma para reinventarse triunfos jornada tras jornada y el sentimiento es recíproco.

Y cuando alguien intenta desacreditar su grandeza por provenir de las familias que llegaron a Sandino en 1964 procedentes de las Villas, de su interior brota la firmeza y el coraje que ha logrado consolidar en todos estos años: «Que nadie se equivoque conmigo, yo amo la Revolución». Así expresa sin ningún miramiento.

Yo diría que Noemís es mucha Noemís.

Le sobran los amigos, la gente que la quiere, los deseos de crear, las ganas de aportar al bien común por medio de la palabra como principal herramienta de lucha y de combate.

En una fecha como la del 14 de marzo en que toda Cuba celebra el Día de la Prensa Cubana, la felicito por ser vocera siempre, por impregnarle amor a su obra, por esa trayectoria admirable que la hace ser ejemplo.

Recurro para cerrar mi comentario, a una frase de Martí a quien el gremio rinde honores por ser el fundador del Periódico Patria: «…. tiene tiene tanto el Periodista de soldado…».

Hoy reincorporada al quehacer radial en su casa grande, sigue esta soldadesca haciendo reverencias al apóstol.