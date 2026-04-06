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Nueve de abril, estreno de primer cortometraje sobre Nersys Felipe

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 Este jueves 9 de abril, a las 10 de la mañana, será el estreno de Tilín de Oro, cortometraje animado sobre el cuento homónimo de Nersys Felipe Herrera, Premio Nacional de Literatura 2011.

El cine Praga de la ciudad de Pinar del Río acogerá el audiovisual- el primero en Cuba nacido de una obra de la escritora vueltabajera-, a propósito de los 60 años de esa institución cultural.

Yanais Gutiérrez Jorge, realizadora del registro del creador cinematográfico independiente y directora de la iniciativa, explicó en exclusiva a la Agencia Cubana de Noticias que el cortometraje tiene una duración de 10 minutos e incluye lenguaje de señas, pensando en el disfrute de niños sordos.

Contamos para eso con el apoyo de la dirección municipal de Educación, específicamente el metodólogo de Enseñanza Especial, y de estudiantes y profesores de la escuela especial José Martí, destacó.

Y el día de la presentación asistirán alumnos de las dos escuelas especiales, primarias, secundaria básica y preuniversitario, pues también se prevé un amplio programa de actividades culturales y de participación por el cumpleaños del Praga, dijo.

Nersys nos sugirió tres cuentos y seleccionamos Tilín de Oro por tratarse de un texto hermosísimo acerca del amor en la niñez y los valores, y los aportes de la escritora fueron vitales en función del guion cinematográfico, apuntó la realizadora.

Detalló que el proceso de creación del material tardó unos ocho meses y estuvo a cargo de los jóvenes realizadores Carlos Antonio Rodríguez, animador, diseñador de personajes e ilustrador; y Liusbán Quesada en la edición.

Tilín de Oro, publicado en 2012 por la Casa Editora Abril, es un relato que aborda, entre otros temas, la amistad, las tradiciones, las relaciones intergeneracionales y la crianza de los hijos.

Tomado de Agencia Cubana de Noticias

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