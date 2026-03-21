Organización pioneril que honra al apóstol cubano

Bajo el lema central “65 años donde late mi futuro”, la Organización de Pioneros José Martí en Pinar del Río, desarrolla un variado programa de actividades, enmarcado en su nuevo cumpleaños, el venidero 4 de abril.

Dentro de las principales motivaciones que conllevan a sus miembros a cumplir la estrategia trazada, se encuentran, los cien años del natalicio del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, los 95 del General de Ejército y los 64 de la Unión de Jóvenes Comunistas. Así lo dio a conocer Meury Cordero Santamarina, Presidenta de la OPJM en la provincia más occidental del país.

Visitas a museos, conversatorios con combatientes sobre temas de la historia nacional y local, limpieza de tarjas y monumentos y arreglo del mobiliario escolar, conforman lo previsto.

Por otra parte, desarrollan jornadas de trabajo voluntario en organopónicos, parcelas y granjas urbanas, así como de recuperación de materias primas, acciones fundamentales acometidas por las Fuerzas de Acción Pioneril (FAPI).

A lo anterior se suma la realización de concursos como el Aprendimos a quererte y Con la sonrisa de Fidel, certámenes en los que el joven relevo ha mostrado su talento creador y apego a las diversas manifestaciones artísticas y literarias.

La conformación de Patrullas Clic para crear conciencia sobre la necesidad del ahorro energético, especialmente en centros estatales y no estatales altos consumidores, es parte también del programa donde los pioneros dan su aporte.

La dirigente pioneril, Cordero Santamarina, en vísperas del aniversario 65 de la organización, envió un mensaje de felicitación a todos los pioneros y guías de base, gracias a los cuales, precisó, se logra el funcionamiento de cada estructura y la materialización de las metas propuestas.

Resaltó el apoyo incondicional de estos últimos y de los educadores, que juntos, como una gran familia, apuestan día a día por la formación integral de la joven generación y continúan, como expresa uno de sus lemas, anudando sueños.