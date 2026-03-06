Otorgaron registro sanitario a los medicamentos Heberkinasa y Nasalferon

El Centro para el Control Estatal de Medicamentos, Equipos y Dispositivos Médicos (Cecmed) otorgó el Registro Sanitario a los medicamentos Heberkinasa y Nasalferon, tras concluir estudios clínicos fase tres que avalaron su seguridad y eficacia, informó el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología.

Heberkinasa, primer trombolítico recombinante creado en Cuba, fue aprobado para el tratamiento del derrame pleural paraneumónico complejo y el empiema en pacientes pediátricos mayores de seis meses, niños y adolescentes, según resultados del ensayo clínico DENIS realizado en el Hospital Pediátrico Provincial Eduardo Agramonte Piña, de Camagüey.

El estudio demostró que ninguno de los pacientes tratados con Heberkinasa necesitó cirugía, frente al 37,5 por ciento del grupo con tratamiento estándar, y que la estancia hospitalaria se redujo en cuatro días, con impacto positivo en la recuperación.

La investigación, reconocida en el Congreso Mundial de Pediatría celebrado en San Francisco en 2021, generó seis publicaciones científicas y documentó la eficacia del medicamento por vía intrapleural para drenar la infección, sin eventos adversos relacionados.

Durante 2026 se ejecutará un estudio nacional de farmacovigilancia para generalizar el uso de Heberkinasa en terapias intensivas pediátricas, con impacto en la reducción de la mortalidad y las hospitalizaciones por neumonía.

Nasalferon recibió el Registro Sanitario definitivo para su empleo profiláctico y terapéutico en infecciones respiratorias agudas, tras demostrar calidad, seguridad, eficacia y efectividad en un ensayo clínico fase tres avalado por el Cecmed.

El medicamento mostró elevada efectividad para la resolución de la sintomatología respiratoria y su efecto antiviral fue confirmado en estudios clínicos publicados en revistas científicas de alto impacto.

Obtuvo en 2024 un Registro Sanitario Condicionado para la profilaxis de la infección por SARS-CoV-2, virus causante de la COVID-19, y ahora amplía su uso a infecciones respiratorias agudas en general.

El Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología anunció que continuará informando sobre los resultados y el impacto de estos estudios en la salud pública cubana.

Tomado de Agencia Cubana de Noticias