Pinar del Río: 159 años de ser ciudad

La galería Arturo Regueiro, junto al colectivo de artistas de la plástica en Vueltabajo, presentó la exposición “Pinar del Río: Arte de ser Ciudad”, concebida como acto de memoria y celebración en el aniversario 159 del otorgamiento del título de ciudad.

En esta muestra se reúnen 17 obras que revelan, desde miradas diversas, los secretos y bellezas de la provincia. Autores de reconocida trayectoria como Félix Echevarría, Abel Morejón y Carlos Miguel Ramos aportan visiones que enriquecen el sentido de la conmemoración.

Ese crisol generacional se expresa en técnicas universales de la plástica: la solidez de la pintura, la precisión del grabado, la inmediatez del dibujo, el instante revelado de la fotografía y el volumen diáfano de la escultura.

La arquitectura se alza con la nobleza de la piedra y la memoria; la belleza femenina se consagra como musa eterna de la tierra pinareña; la creación abstracta captura las vibraciones invisibles de la luz y el aire; mientras las relaciones sociales tejen la urdimbre humana que da calor a la ciudad. Con esta exposición, Pinar del Río reafirma su condición de ciudad y celebra la riqueza cultural que la distingue en el panorama artístico.