Pinar del Río: ciudad que late en su gente

Pinar del Río despierta hoy con el orgullo de celebrar 159 años desde que, el 10 de septiembre de 1867, la Reina Isabel II de España otorgara oficialmente el título de ciudad a la capital más occidental de Cuba. Aquel hecho histórico marcó un antes y un después en la vida de la villa, que desde entonces comenzó a consolidarse como centro urbano de relevancia, con una identidad propia que ha perdurado a lo largo de generaciones. La fecha no solo recuerda un documento real, sino que simboliza la fuerza de un pueblo laborioso, capaz de mantener viva su esencia en medio de los desafíos de cada época.

Foto: Rafael Fernández Rosell Foto: Rafael Fernández Rosell

La conmemoración de este aniversario se convierte en una jornada de celebración colectiva. Desde temprano, las calles se llenan de color y movimiento con el desfile cívico que parte del Parque José Martí y culmina en el Parque de la Independencia, donde estudiantes, trabajadores y vecinos se suman para rendir homenaje a la historia de su ciudad.

El Teatro José Jacinto Milanés abre sus puertas para la gala cultural, en la que artistas locales comparten música, danza y poesía que reflejan el espíritu pinareño. En paralelo, se desarrollan acciones comunitarias que refuerzan el compromiso social: la inauguración de una solinera en el consejo popular Ceferino Fernández, la apertura de un hogar de alimentación en La Guabina y movilizaciones para el saneamiento y embellecimiento de espacios públicos, con la reparación de fachadas y la recuperación de áreas comunes.

La ciudad, con sus techos de tejas criollas, sus portales y su mezcla de estilos arquitectónicos, se convierte en escenario vivo de la memoria. Cada rincón habla de la historia que la sostiene y de la voluntad de sus habitantes de proyectarse hacia el futuro. Los testimonios de ciudadanos mayores recuerdan cómo se celebraban aniversarios anteriores, mientras los jóvenes expresan la importancia de mantener la tradición y al mismo tiempo construir una ciudad moderna y dinámica.

La jornada es también un espacio para reafirmar la identidad cultural, con la participación de músicos, pintores y escritores que encuentran en Pinar del Río la inspiración para sus obras.

Foto: Rafael Fernández Rosell Foto: Rafael Fernández Rosell

Este aniversario no es solo una mirada al pasado, sino una oportunidad para reflexionar sobre el presente y el porvenir. Pinar del Río se reconoce en su historia, pero también en la calidez de su gente, en la riqueza de su cultura y en la voluntad de seguir creciendo. A 159 años de haber recibido el título de ciudad, la urbe occidental se reafirma como símbolo de resistencia, orgullo y esperanza, con la certeza de que cada generación aporta nuevas razones para celebrar y mantener viva la esencia pinareña.