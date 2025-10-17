Pinar del Río celebra la cultura cubana

Destacados exponentes de la cultura en Pinar del Río, de conjunto con una representación de nuevas generaciones de artistas, protagonizarán el acto provincial por el Día de la Cultura Nacional, el próximo 20 de Octubre.

La cita tendrá por sede la escuela profesional de arte del territorio y está prevista para las 8:00 pm de ese día.

El encuentro servirá de colofón a un variado programa de actividades, que ha tenido lugar en los últimos días, con acciones en todos los municipios de la provincia.

Diferentes manifestaciones artísticas e instituciones culturales han formado parte de la Jornada, que esta vez está dedicada al centenario de Fidel Castro Ruz y al 95 aniversario del natalicio de Armando Hart Dávalos.

Del programa concebido para el fin de semana, en la ciudad cabecera, destaca el estreno del espectáculo “Los miedos de Daniel”, del grupo de narración oral escénica A la cuenta de tres. Inspiradas en el cuento homónimo de la escritora pinareña María Caridad González, las funciones están previstas a las 2:00pm de este viernes y a las 10:00am del sábado y el domingo, en la sala La Edad de Oro.

Mientras, el grupo de títeres Titirivida propone la puesta en escena de “Mi pequeñuelo”, durante todo el fin de semana, siempre a las 10:00am en la sala Virgilio Piñera.

También en esa institución está prevista la presentación de la antología poética de mujeres afrodescendientes Madera Dura/Letras de Resistencia, luego de haber sido mostrada al público lector en varios municipios vueltabajeros. La cita está programada para las 6:00pm de hoy y contará con el acompañamiento musical de Yamira Díaz y Vocal Universo.

Por su parte, el Museo Provincial acogerá una peña de tradiciones campesinas en la mañana del sábado, mientras que la biblioteca Ramón González Coro invita a los espacios Trovesía (viernes 17, 3:00pm) y Todo con los libros (sábado 18, 10:00am).

Otro momento importante acontecerá el propio lunes 20, a las 4:00 pm, en la galería del centro de artes visuales del territorio, donde quedará inaugurada la muestra central del salón 20 de Octubre, una iniciativa tradicional de los artistas visuales en torno a la fecha.

