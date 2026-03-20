Pinar del Río: continúan trabajos en parque fotovoltaico Miguel Cabañas Perojo

Los trabajos de construcción y montaje continúan avanzando en las instalaciones del nuevo parque fotovoltaico de 21,8 megawatts Miguel Cabañas Perojo en la demarcación de Puerta de Golpe, en el municipio de Consolación del Sur, provincia Pinar del Río.

De acuerdo con especialistas del Sistema Eléctrico en la provincia, a la fecha se trabaja en la culminación del montaje de los primeros cuatro inversores de los siete con los que contará este nuevo parque.

De igual forma, se continúan los trabajos para la terminación de la garita de seguridad, la cerca perimetral y la tirada de cables para la conexión a la línea de 33Kv que enlaza a Pinar del Río con el Sistema Electroenergético Nacional (SEN).

Declaraciones de los especialistas aseguran que el cronograma de trabajo del “Miguel Cabañas Perojo” se ha visto interrumpido en gran medida por los extensos cortes eléctricos, el déficit de generación y las varias caídas del SEN.

Según informaron, las interrupciones en el servicio eléctrico, sumadas a las últimas precipitaciones han dificultado la conformación de pilotes de hormigón y el procesamiento de los áridos necesarios para muchas de las actuales labores constructivas del lugar.

No obstante, afirman que las proyecciones para el primer enlace a la mencionada línea de 33Kv ya está en marcha, y se procederá una vez concluido el montaje de los primeros cuatro inversores y sus respectivos conductores, de conjunto con alrededor de 400 metros de cables para la salida del parque hasta la Autopista Nacional.

Sobre el enlace a la subestación de Briones Montoto, ubicada en la carretera a La Coloma, se conoció que ya existen poco más de siete kilómetros de línea tirados en esa dirección.

Los especialistas aseveraron que hasta el momento los tres parques fotovoltaicos de la provincia (La Barbarita y La Lucila de 21,8 megawatts y La Ceniza de cinco megawatts) continúan portando energía al máximo rendimiento al SEN, energía actualmente utilizada en suplir parte de la demanda diaria del país.

Tomado de Periódico Guerrillero