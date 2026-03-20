Pinar del Río: distribuyen donativo de leche en polvo de México

Un donativo de leche en polvo descremada, procedente de México, comenzó a distribuirse hoy en la occidental provincia de Pinar del Río, destinado a niños de uno a seis años de edad.

En una operación de transportación meticulosamente articulada, en medio de una tensa situación energética de Cuba, camiones de la Empresa de Productos Lácteos y Confiterías de Vueltabajo llegarán a los 11 municipios, con el apoyo del Gobierno de la provincia.

Antonio Cabrera Gómez, director comercial de la entidad, explicó que han aprovechado las capacidades de cada vehículo, teniendo en cuenta las rutas marcadas en los territorios, para el traslado de las 23.95 toneladas asignadas del alimento.

Esté donde esté el niño con ese rango de edades, ya sea en zonas rurales o urbanas, le llegará un kilogramo de leche, apuntó.

Queremos terminar la distribución en el menor tiempo posible, entre hoy y mañana, para que las bodegas puedan dar el alimento a los 23 mil 950 menores previstos, detalló.

Renier Díaz Alonso, administrador de la unidad Minimercado, en la ciudad capital, dijo que cada donación se agradece y refuerza los lazos entre ambos países, y llega gratuitamente a los consumidores.

Se trata de una ayuda tremenda ante los intentos de Estados Unidos de asfixiar a Cuba de todas las formas posibles; México nunca nos ha dejado solos, resaltó Rafaela Pérez, de la bodega Rupertino Ajete.

Un total de 270 toneladas de leche arribaron a Cuba en días pasados, como parte de la ayuda solidaria del gobierno de México a la mayor de las Antillas ante el recrudecimiento del bloqueo económico, comercial y financiero de Estados Unidos a la nación cubana.

Tomado de Agencia Cubana de Noticias