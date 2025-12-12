La Bienal «Alfredo Sarabia in Memoriam», así como la participación de pinareños en Noviembre Fotográfico posicionó a Pinar del Río dentro del mapa fotográfico cubano en el último semestre de 2025.

Ambos encuentros trascendieron por favorecer redes de colaboración, formación crítica y reflexión sobre la identidad cubana. Además, resaltaron el papel del arte visual como herramienta de pensamiento y transformación social en un mundo saturado de información superficial.

Sobre el tema dialogamos en la revista cultural de Guamá con la especialista Yania Collazo, quien comenzó explicando que Noviembre Fotográfico es el evento más importante de fotografía en Cuba, con sede en ciudad de La Habana.

Se trata de un espacio de exhibición, diálogo y promoción de la fotografía contemporánea, que reúne a artistas, críticos y especialistas nacionales e internacionales; incluye exposiciones en lugares emblemáticos, proyecciones, debates y talleres que buscan dinamizar y visibilizar la creación fotográfica en el país.

Los fotógrafos pinareños Lázaro Prieto y Michel Gustavo Martínez Guerra (Michel GMG) participaron activamente en la más reciente edición. Ambos habían obtenido premios en la última edición de la Bienal de Fotografía «Alfredo Sarabia in memoriam», lo que les garantizó cupos directos para exhibir sus obras en el encuentro habanero.

Prieto expuso en la «Pared Negra» de la Fábrica de Arte Cubano, un espacio de gran relevancia contemporánea, mientras que Martínez Guerra participó en proyectos curados por Alfredo Sarabia (hijo) en La Habana. Estos escenarios son considerados núcleos de discusión y visibilidad para la fotografía cubana actual.

El impulso de la Bienal Alfredo Sarabia

Collazo destacó que la Bienal de Fotografía Alfredo Sarabia ha servido como plataforma esencial para la formación, el intercambio y la proyección de los fotógrafos de la provincia.

Explicó que dicha Bienal, celebrada en Pinar del Río desde 2003, es un evento clave que honra la obra del fotógrafo Alfredo Sarabia, reconocido por captar la esencia sociocultural cubana.

Enfatizó que esta Bienal invita a artistas y críticos de todo el país y el extranjero y fomenta un espacio teórico que enriquece el panorama fotográfico local. Además, ha impulsado la creación de la Galería Korda, dedicada exclusivamente a la fotografía.

Yania Collazo expresó que la Bienal Alfredo Sarabia promueve también a jóvenes creadores e involucra a la Asociación Hermanos Saíz, poniendo énfasis en la formación estética y técnica.

Subrayó que la clausura de la última edición de la Bienal incluyó la premiere de un documental sobre cinco fotógrafos cubanos, que luego se presentó en Noviembre Fotográfico, reforzando los lazos entre las iniciativas locales y nacionales.

Tomado de Radio Guamá