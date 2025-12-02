Como parte de las actividades previas al Día de la Medicina Latinoamericana, que se celebra cada 3 diciembre, en el Hospital General Abel Santamaría Cuadrado, de Pinar del Río, reconocieron a algunos de sus trabajadores más destacados.

Tres profesionales de la institución recibieron la distinción Manuel Piti Fajardo, que otorga la Central de Trabajadores de Cuba a quienes sobresalen, durante más de dos décadas, por la entrega en el cumplimiento de su labor.

Foto: Marcia Delgado

Una de los homenajeados, la enfermera Marlén Villar Rojas, a las puertas de la jubilación, dijo sentir profundo orgullo de su aporte durante casi cuarenta años vinculada a ese centro de salud.

“Me siento muy orgullosa de haber recibido esta medalla y de jubilarme con honores”, confesó la veterana.

En el acto de reconocimiento, aplaudieron también a más de una decena de enfermeros que prestaron apoyo en Matanzas, durante la situación epidemiológica compleja que vivió esa provincia por la proliferación de arbovirosis.

Para Dixan Hernández Rodríguez, esa experiencia marcó un momento de alta sensibilidad, sobre todo, cuando los pacientes fueron niños.

“Nos enfrentamos a algo que realmente no conocíamos. Pero, como siempre hacemos, sacamos fuerzas para salir adelante y apoyar a los enfermos”, contó a Radio Guamá.

Foto: Marcia Delgado Foto: Marcia Delgado

La celebración del Día de la Medicina Latinoamericana recuerda el natalicio del doctor Carlos J. Finlay, un médico cubano que descubrió el papel del mosquito trasmisor de la fiebre amarilla.

A 92 años del nacimiento del célebre investigador, miles de profesionales de bata blanca honran en Cuba la profesión de salvar vidas, incluso en medio de difíciles circunstancias.

Tomado de Radio Guamá