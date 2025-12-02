Portada » Pinar del Río honra a sus profesionales de la medicina

Pinar del Río honra a sus profesionales de la medicina

Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
Correo Electrónico
Imprimir
Foto: Marcia Delgado

Como parte de las actividades previas al Día de la Medicina Latinoamericana, que se celebra cada 3 diciembre, en el Hospital General Abel Santamaría Cuadrado, de Pinar del Río, reconocieron a algunos de sus trabajadores más destacados.

Tres profesionales de la institución recibieron la distinción Manuel Piti Fajardo, que otorga la Central de Trabajadores de Cuba a quienes sobresalen, durante más de dos décadas, por la entrega en el cumplimiento de su labor.

Foto: Marcia Delgado

Una de los homenajeados, la enfermera Marlén Villar Rojas, a las puertas de la jubilación, dijo sentir profundo orgullo de su aporte durante casi cuarenta años vinculada a ese centro de salud.

“Me siento muy orgullosa de haber recibido esta medalla y de jubilarme con honores”, confesó la veterana.

En el acto de reconocimiento, aplaudieron también a más de una decena de enfermeros que prestaron apoyo en Matanzas, durante la situación epidemiológica compleja que vivió esa provincia por la proliferación de arbovirosis.

Para Dixan Hernández Rodríguez, esa experiencia marcó un momento de alta sensibilidad, sobre todo, cuando los pacientes fueron niños.

“Nos enfrentamos a algo que realmente no conocíamos. Pero, como siempre hacemos, sacamos fuerzas para salir adelante y apoyar a los enfermos”, contó a Radio Guamá.

Foto: Marcia Delgado
Foto: Marcia Delgado

La celebración del Día de la Medicina Latinoamericana recuerda el natalicio del doctor Carlos J. Finlay, un médico cubano que descubrió el papel del mosquito trasmisor de la fiebre amarilla.

A 92 años del nacimiento del célebre investigador, miles de profesionales de bata blanca honran en Cuba la profesión de salvar vidas, incluso en medio de difíciles circunstancias.

Tomado de Radio Guamá

Compartir:

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Últimas Noticias

Publicaciones Relacionadas

Explican secuelas articulares tras infección por chikungunya

Los dolores articulares en manos tras la infección por chikungunya corresponden a un cuadro de artritis posviral, caracterizado por inflamación persistente en articulaciones pequeñas y tendones, informó hoy en Facebook

noviembre 24, 2025 No hay comentarios

Informa Minsap sobre situación epidemiológica nacional

La doctora Carilda Peña García, viceministra de Salud Pública de Cuba, informó hoy sobre la situación del país en el enfrentamiento a las arbovirosis (principalmente chikungunya y dengue), al cierre

noviembre 24, 2025 No hay comentarios
Scroll al inicio