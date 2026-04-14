El mejor compañero de cama: ciencia del sueño con perros

Dormir con un perro puede ser, irónicamente, mucho más reparador que dormir con una pareja humana.

Aunque suene extraño, la ciencia ha comenzado a explicar este fenómeno con datos sólidos y comparativas que están transformando la manera en que entendemos el descanso nocturno.

Un estudio realizado por el Canisius College de Buffalo analizó los hábitos de sueño de casi mil mujeres y encontró resultados sorprendentes: quienes compartían la cama con perros reportaban menos interrupciones, mayor sensación de seguridad y un sueño más profundo que aquellas que dormían con sus parejas humanas.

Este hallazgo se suma a investigaciones recientes que confirman que los animales de compañía, en particular los perros, pueden influir positivamente en la calidad del sueño.

Evidencia científica y datos comparativos

Los investigadores observaron que los perros, al dormir cerca de sus dueños, mantienen un ritmo respiratorio estable y una postura más constante que los humanos.

Esto reduce las interrupciones en las fases REM y favorece la continuidad del descanso. En contraste, las parejas humanas suelen moverse más, roncar o generar cambios de temperatura corporal que fragmentan el sueño.

En términos hormonales, la presencia de un perro disminuye los niveles de cortisol, la hormona del estrés, y aumenta la sensación de seguridad.

Este efecto protector se traduce en un descanso más reparador. Por ejemplo, en el estudio del Canisius College, las mujeres que dormían con perros reportaron un 30 % menos de despertares nocturnos en comparación con quienes dormían con sus parejas.

Simulación de situaciones

Imaginemos dos escenarios:

Escenario A: Una mujer duerme con su perro. El animal se acomoda a sus pies, respira de manera constante y transmite una sensación de vigilancia. La mujer se relaja, entra en sueño profundo y despierta con energía.

Escenario B: La misma mujer duerme con su pareja. Durante la noche, él se mueve, ronca y cambia de posición varias veces. Ella se despierta en varias ocasiones, interrumpiendo su ciclo REM. El resultado es un sueño fragmentado y menor recuperación cognitiva.

Estos escenarios ilustran cómo las actitudes y comportamientos nocturnos influyen directamente en la calidad del descanso.

Explicación evolutiva

La relación humano-perro tiene raíces ancestrales. Durante milenios, los perros fueron guardianes nocturnos, y nuestro cerebro asocia su presencia con seguridad.

Este vínculo evolutivo explica por qué la compañía canina genera tranquilidad automática. No se trata solo de afecto, sino de una respuesta instintiva que favorece la supervivencia y, en la actualidad, la calidad del sueño.

Limitaciones y riesgos

No obstante, dormir con perros no es una solución universal. Personas con alergias o asma pueden experimentar efectos negativos.

Además, no todos los perros son tranquilos: cachorros o razas muy activas pueden interrumpir el sueño.

La mayoría de estudios disponibles son observacionales y se basan en encuestas, por lo que se requieren más investigaciones con mediciones objetivas como polisomnografía para confirmar estos hallazgos.

La ciencia es clara: el sueño es un pilar fundamental de la salud, y si dormir con un perro garantiza un descanso más profundo y reparador, no hay razón para sentir culpa.

La paz mental que brinda un animal leal puede superar cualquier otra compañía nocturna. Este fenómeno abre nuevas líneas de investigación sobre el papel de los animales en la salud del sueño y nos invita a reconsiderar nuestras rutinas nocturnas.

En definitiva, elegir a tu perro como compañero de cama puede ser una decisión respaldada por la biología, la evolución y la ciencia moderna.

Lo que antes parecía una curiosidad ahora se perfila como una estrategia real para mejorar la calidad de vida a través de un descanso más pleno.