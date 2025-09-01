Pinar del Río recibió el nuevo curso escolar en Cuba

Con la alegría del reencuentro o la ilusión de hacer nuevos amigos llegaron este primero de septiembre los más de 77 mil estudiantes pinareños a las aulas.

Del total, 779 de ellos arribaron hoy a la escuela pedagógica Tania la Guerrillera, institución inaugurada por Fidel Castro hace medio siglo y que acogió lo festejos nacionales por el inicio del curso escolar 2025- 2026.

A ritmo de música y bailes, y con poemas fue recibido el nuevo periodo lectivo, que a juicio de la doctora en Ciencias Naima Trujillo Barreto, ministra de Educación, no estará exento de dificultades.

La titular del sector destacó el esfuerzo del personal docente y de servicios de todo el país de cara al comienzo del curso, e insistió en que se seguirá enfatizando en la formación de fuerza de trabajo calificada.

Cada primero de septiembre nos recuerda las lecciones del líder Fidel Castro, dijo, principal artífice de la educación universal, inclusiva y gratuita en Cuba.

También se celebraron este lunes los 15 años de las escuelas pedagógicas en su segunda edición.

Encabezó Primer Ministro de Cuba Manuel Marrero Cruz acto nacional por inicio del curso escolar 2025-2026. Foto: Rafael Fernández Rosell

Recorre Ministra de Educación instituciones docentes de Pinar del Río

Al concluir el acto nacional, la titular del sector visitó otra de las escuelas inauguaradas por Fidel en Pinar del Río, reconocida en el país por contribuir a la formación de hombres y mujeres de ciencia.

En el Instituto Preuniversitario Vocacional de Ciencias Exactas «Federico Engels», la Ministra de Educación intercambió con su claustro docente y estudiantes.

Asimismo, visitó la casa de niños sin responsabilidad parental.

Consolación del Sur garantiza cobertura docente para sus más de 70 centros educativos

En el municpio pinareño de Consolación del Sur, el curso escolar inició en 72 escuelas con garantía del completamiento del personal docente necesario.

En el acto municipal en el que participaron la integrante del Comité Provincial del Partido Comunista de Cuba en Pinar del Río, Alisuska Pérez Carballo y las máximas autoridades de este territorio, se conoció que existe la base material de estudio necesaria y las aulas para los más de 11 mil estudiantes matriculados.

Mantua recibe con expectativa el nuevo curso escolar

Escuelas del municipio de Mantua dieron la bienvenida al nuevo curso escolar, este primero de septiembre, con el entusiasmo y colorido que caracteriza esta jornada en todo el país.

Regreso a clases, motivo de júbilo en Los Palacios

Los más de cuatro mil estudiantes del municipio de Los Palacios regresaron hoy a las aulas, con la alegría del primer día de clases.

(Con información de Evelyn Corbillón Díaz)