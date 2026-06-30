Pinar del Río: sala de puerperio quirúrgico con mayor confort (+ Fotos)

La sala de puerperio quirúrgico del bloque materno-infantil, del hospital provincial Abel Santamaría Cuadrado, cuenta ahora con mayor confort tras el proceso de reparación emprendido por la empresa privada Veneeryes, de Pinar del Río.

Aquí, sobre todo, existía deterioro de las redes hidrosanitarias, de la pintura y filtraciones de algunas partes del falso techo, explicó Osmel Hernández Cejas, director de operaciones de esa entidad, dedicada a la producción de envases PET y de ron de manera conjunta con la Empresa de Bebidas y Refrescos del territorio.

Foto: Evelyn Corbillón Díaz

Colocamos lavamanos, inodoros y llaves hidráulicas nuevas y toda la señalética de la sala; remozamos el mobiliario de los cubículos e instalamos un calentador de agua, apuntó.

El monto de la inversión, asumida en su totalidad por “Veneeryes”, ascendió a unos cuatro millones 300 mil pesos, y fue ejecutada en apenas 13 días.

También donaron 12 ventiladores para los cubículos, dos televisores y un dispensador de agua.

Foto: Evelyn Corbillón Díaz

Foto: Evelyn Corbillón Díaz

Esto es parte de nuestra responsabilidad social, en una institución presupuestada imprescindible para la provincia, y demuestra que el sector privado camina de la mano con el estatal, precisó Hernández Cejas en la reinauguración, a la cual asistieron las máximas autoridades del Partido Comunista de Cuba y el Gobierno en Vueltabajo.

Para la experimentada doctora Ana Gloria Breto Rodríguez, especialista en Neonatología y profesora asistente, esta es ahora una sala nueva, con mejores condiciones tanto para pacientes como el personal sanitario, incluyendo los galenos en formación.

Había algunos cubículos cerrados por problemas hidrosanitarios y ya contamos con la totalidad de las capacidades, agregó.

Foto: Evelyn Corbillón Díaz

Mientras se llevaban a cabo las labores constructivas, las madres y los bebés se reorganizaron en otras salas, como sucede en estos casos, refirió.

Con su hijo en brazos de apenas 48 horas de vida, Natali Díaz Valdés resaltó la higiene, ventilación e iluminación de la sala.

Me he sentido muy bien y cómoda aquí; los baños están limpios y con agua y no nos falta el agua caliente para bañarnos, dijo la joven de 20 años de edad.

Foto: Evelyn Corbillón Díaz

Esta obra forma parte de los esfuerzos en esta occidental provincia, sede del acto central por el 26 de Julio, por revitalizar salas y servicios en su mayor institución asistencial, con el aporte de empresas estatales y privadas.

En ese sentido, la doctora Sandra Ramírez Guzmán, directora general de Salud Pública, aseveró que gracias a ese esfuerzo colectivo el año pasado recibieron mantenimiento 26 salas y servicios; y en el actual calendario se incluyen 15.

Tomado de Agencia Cubana de Noticias