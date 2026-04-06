Planta guanera produce horcones preservados para casas de curar tabaco en el centro del país

Con el propósito de apoyar la construcción de casas de curar tabaco, los trabajadores de la planta de impregnación de postes de Guane laboran en la fabricación y tratamiento de horcones preservados destinados a varias provincias del país.

El director de esa Unidad Empresarial de Base (UEB), perteneciente a la Empresa Agroforestal Macurijes, Francisco Díaz Roque, informó que las producciones cubren, en lo fundamental, las necesidades de Villa Clara y Sancti Spíritus.

“Entregamos semanalmente cerca de un centenar de horcones, lo que permite satisfacer la demanda generada por las nuevas inversiones que están ejecutando, en el centro del país, para el tabaco tapado”, expresó.

Según Díaz Roque, el plan de la UEB este año es producir alrededor de 37 mil horcones; mientras que el compromiso en la actual etapa de la campaña ronda los 2 mil 500 mensuales, acorde a las limitaciones que impone la situación energética.

Las piezas de pino, que sobrepasan los siete metros, tienen una durabilidad de más de veinte años, lo cual –manifestó- es posible gracias al tratamiento industrial al que son sometidas.

“Inicia con el corte de la madera en bolo; continúa con el perfilado y descortezado, en la torneadora; y finaliza con su preservación, en la planta de impregnación. Ese proceso dura entre 30 y 35 días”, explicó el directivo.

Foto: Radio Rebelde. Foto: Radio Rebelde.

Díaz Roque comentó que, aunque en menor medida, trabajan también en la producción de postes para la Unión Eléctrica, cuya demanda es de unos mil destinados a las redes.

Debido a la crisis energética y la escasez de combustible que enfrenta el país, la planta de impregnación de postes de Guane reajusta sus rutinas productivas en aras además de optimizar el uso del grupo electrógeno, apuntó.

Tomado de Radio Guamá