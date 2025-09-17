Presentará canciller informe sobre impacto de bloqueo de EE. UU.

Un nuevo informe sobre el impacto para Cuba del bloqueo económico, comercial y financiero de Estados Unidos se presentará hoy en esta capital, por parte del ministro de Relaciones Exteriores de la isla, Bruno Rodríguez Parrilla.

Según dio a conocer la Cancillería en X, en conferencia de prensa el jefe de la diplomacia cubana ofrecerá una actualización sobre los efectos de la política de Washington, en el periodo comprendido entre marzo de 2024 y febrero de 2025.

«Ofreceremos nuevos datos y evidencias del carácter genocida de esa política y de su aplicación extraterritorial», anunció también el canciller en su cuenta oficial en X.

Hoy presentaré a Cuerpo Diplomático y a prensa nacional y extranjera, Informe de #Cuba sobre el impacto del bloqueo de EEUU en el pueblo cubano.



El contenido de este informe se presenta cada año ante la Asamblea General de Naciones Unidas, en virtud de la resolución “Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba”, la cual por 32 años ha recibido el apoyo mayoritario de la comunidad internacional.

El 30 de octubre de 2024 en la sede de Naciones Unidas en Nueva York tuvo lugar la más reciente votación, donde 187 apoyaron a Cuba en su reclamo por el fin del bloqueo.

Rodríguez Parrilla, al intervenir ante el órgano deliberativo sostuvo que estas medidas tienen el objetivo de provocar daño a la población, y son un castigo colectivo, proscrito por el derecho internacional.

Condenó también el impacto de la inclusión de Cuba en la lista de patrocinadores del terrorismo, y la calificó como un instrumento de coerción que refuerza el bloqueo.

De acuerdo con el anterior informe de la isla, entre marzo de 2023 y febrero de 2024 el bloqueo provocó daños que ascendieron a cinco mil 056.8 millones de dólares.

(Tomado de ACN)