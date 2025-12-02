Durante décadas, memorias USB, discos duros y tarjetas de almacenamiento han sido las herramientas más utilizadas para guardar fotos, documentos y proyectos.

Sin embargo, su fragilidad y limitada vida útil han dejado en evidencia la necesidad de un soporte más seguro y duradero.

En respuesta, Microsoft desarrolla Project Silica, una tecnología experimental que promete revolucionar el almacenamiento digital.

El proyecto utiliza vidrio de sílice y láseres de femtosegundos para inscribir datos de forma permanente en láminas de cristal, capaces de resistir el paso del tiempo y condiciones externas sin deteriorarse.

Una sola pieza puede almacenar varios terabytes y conservar la información intacta durante siglos.

Entre sus ventajas destacan la resistencia, la sostenibilidad al emplear un material abundante y no tóxico, y la durabilidad, que elimina la necesidad de respaldos periódicos o reemplazo de dispositivos.

Para instituciones que preservan documentos históricos, empresas con grandes volúmenes de datos o usuarios que desean proteger recuerdos personales, esta innovación se perfila como una solución definitiva.

Aunque aún en fase de investigación, Project Silica podría transformar el concepto de copia de seguridad y reducir el impacto ambiental del almacenamiento en la nube, que hoy consume enormes recursos energéticos.

Igual que en su momento quedaron atrás los disquetes y los CD, el futuro apunta a que también diremos adiós a los USB y discos duros tradicionales.