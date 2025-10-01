Portada » Project Silica: el cristal que podría reemplazar a los USB y discos duros

Project Silica: el cristal que podría reemplazar a los USB y discos duros

Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
Correo Electrónico
Imprimir
Foto tomada de Internet

Durante décadas, memorias USB, discos duros y tarjetas de almacenamiento han sido las herramientas más utilizadas para guardar fotos, documentos y proyectos.

Sin embargo, su fragilidad y limitada vida útil han dejado en evidencia la necesidad de un soporte más seguro y duradero.

En respuesta, Microsoft desarrolla Project Silica, una tecnología experimental que promete revolucionar el almacenamiento digital.

El proyecto utiliza vidrio de sílice y láseres de femtosegundos para inscribir datos de forma permanente en láminas de cristal, capaces de resistir el paso del tiempo y condiciones externas sin deteriorarse.

Una sola pieza puede almacenar varios terabytes y conservar la información intacta durante siglos.

Entre sus ventajas destacan la resistencia, la sostenibilidad al emplear un material abundante y no tóxico, y la durabilidad, que elimina la necesidad de respaldos periódicos o reemplazo de dispositivos.

Para instituciones que preservan documentos históricos, empresas con grandes volúmenes de datos o usuarios que desean proteger recuerdos personales, esta innovación se perfila como una solución definitiva.

Aunque aún en fase de investigación, Project Silica podría transformar el concepto de copia de seguridad y reducir el impacto ambiental del almacenamiento en la nube, que hoy consume enormes recursos energéticos.

Igual que en su momento quedaron atrás los disquetes y los CD, el futuro apunta a que también diremos adiós a los USB y discos duros tradicionales.

Compartir:

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Últimas Noticias

Publicaciones Relacionadas

Alertan sobre impactos de ciclones en septiembre

El noveno mes del año  concentra el máximo de actividad ciclónica en el océano Atlántico del norte, cuyo extremo estadístico ocurre en torno al día 10, advirtió  el profesor  Luis

septiembre 2, 2025 No hay comentarios
Scroll al inicio