Pueblo pinareño rendirá homenaje póstumo a combatientes caídos en Venezuela

Foto: Tomada de Cubadebate

El pueblo pinareño rendirá, el viernes 16 de enero, homenaje póstumo a los 32 combatientes caídos heroicamente en el cumplimiento del deber, durante el criminal ataque perpetrado por el gobierno de los Estados Unidos contra la hermana República Bolivariana de Venezuela.

Una nota de prensa del Comité Provincial del Partido Comunista de Cuba señala que, a las nueve de la mañana de ese día, frente al Museo Provincial de Pinar del Río, en la Calle Martí, se realizará la ceremonia de homenaje. Los participantes se concentrarán a partir de las de las ocho de la mañana.

Tomado de Presidencia Cuba

Al concluir esta ceremonia, y hasta las dos de la tarde, la población podrá acceder al Museo, donde estarán expuestos los restos mortales del Capitán Yoel Pérez Tabares y las imágenes de los 32 combatientes caídos.

Tomado de Presidencia Cuba

A las cuatro de la tarde los restos mortales del Capitán Yoel Pérez Tabares, serán inhumados en el Panteón de los Caídos por la Defensa, de Consolación del Sur, lugar donde el pueblo de ese municipio acudirá a despedir al inolvidable combatiente de la Revolución Socialista.

A esa misma hora, en todos los municipios se efectuarán actos de homenaje póstumo, concluye la nota de prensa.

Tomado de Radio Guamá

