Radio Guamá, 54 años al servicio de Pinar del Río

Con una parrilla de programación sustentada en el quehacer de sus redacciones, variada, informativa, musical y dramática, la emisora provincial Radio Guamá llega este 24 de octubre a sus 54 años de servicio a la población de Pinar del Río.

Muchos han sido los momentos felices y los adversos en los cuales ese medio ha mantenido la comunicación con las audiencias; incluso en los tiempos de incidencia de la Covid-19 preservó su diseño habitual y reforzó los contenidos en pos de la información oportuna y el cuidado de las familias.

Cientos de profesionales han pasado por Guamá a lo largo de más de cinco décadas, de cara a satisfacer las necesidades de orientación, educativas, culturales, divulgativas y de recreación de los públicos.

Yusimy García Castellano, periodista, explicó a la Agencia Cubana de Noticias que la emisora ha sido su único centro laboral y su espacio de realización personal y profesional, pues ha adquirido otras especializaciones dentro del medio.

Es una gran familia, esa casa a la que siempre vuelves; un sentido de pertenencia hacia lo que haces debido a la magia del sonido para poder transmitir con la palabra, señaló.

También exige estar actualizado y poseer una amplia cultura porque comunicas para diferentes públicos, precisó.

«La señal sonora de la familia pinareña» es el eslogan identitario de la emisora y a la vez define los retos de su programación – acotó-, para que en su centro sigan estando la audiencia y sus problemáticas.

Para Yusley Izquierdo Ventura, comunicador social, locutor y director de programas, durante 15 años en los estudios de Guamá ha crecido en todos los sentidos.

Desde la comunicación igualmente aprendí de la historia de la radio y a entender cada uno de sus procesos; he conocido a excelentes profesionales y de ellos me he nutrido, apuntó.

Aun cuando la vida me ha llevado a otros caminos, he seguido aferrado a hacer radio, puntualizó.

Nos hemos superado en función de lograr un medio más parecido a la gente y que refleje la cotidianidad, aseveró Yohana Pérez Monrabal, periodista y jefa de redacción del departamento informativo.

Entre nuestros principales retos todavía nos queda buscar maneras de llegar a los jóvenes, aprovechar no solo la plataforma tradicional sino Internet y que desde sus teléfonos celulares quieran escucharnos, dijo.

Asimismo, que la radio siga hablando al oído, cautive, envuelva, y eso se logra con profesionales capaces de llevar un mensaje afectivo, orientador, educativo, en el mismo tono de las personas de estos tiempos, refirió.

Radio Guamá permanece al aire durante las 24 horas y cuenta con más de 50 espacios, matizados por su variedad de estilos y recursos narrativos; en tanto utiliza en su identificación sonora la popular canción Nosotros, del pinareño Pedro Junco.

Asumió su nombre por decisión popular en referencia a una emisora clandestina existente antes del triunfo de la Revolución, la cual transmitía desde México como si lo hiciera desde las montañas de Vueltabajo.