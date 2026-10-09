Radio Sandino: mi primera escuela

Hay lugares que no se olvidan, aunque el tiempo pase y la vida nos lleve por otros caminos. Radio Sandino es uno de esos lugares para mí. No fue solo un centro de trabajo: fue mi escuela, mi casa, el sitio donde aprendí a ser periodista y, sobre todo, donde aprendí a querer lo que hago.

Llegué un día con más sueños que experiencia, con esa mezcla de miedo y emoción que trae todo comienzo. Y allí encontré un colectivo que me tendió la mano, que me enseñó con paciencia, que me corrigió con cariño y que me hizo crecer. Con ellos aprendí que el periodismo no es solo informar: es escuchar, es sentir, es servir. Aprendí a mirar mi tierra con otros ojos, a contar de su gente, sus luchas y sus alegrías.

Hoy trabajo en TelePinar, en Pinar del Río, y llevo con orgullo lo que allí sembraron. Pero cada vez que pienso en Radio Sandino, me gana la nostalgia. Porque uno no olvida nunca el lugar donde dio sus primeros pasos, ni a las personas que caminaron a su lado.

Este 10 de octubre mi emisora cumple 45 años. Cuarenta y cinco años de voz, de historia, de compromiso con su pueblo. Cuarenta y cinco años siendo esa compañera fiel que amanece temprano y acompaña hasta la noche.

A ustedes, mis compañeros de siempre: Noemís, Xiomara, Osuna, Raquel, Jesús, Marisol, Bernardo, Idalma, Reina… gracias, por tanto. Gracias por enseñarme, por aguantarme, por reír conmigo y por hacer que aquella emisora fuera más que un lugar de trabajo: una familia. Cada uno dejó una huella en mí que no se borra. Los llevo conmigo en cada reportaje, en cada palabra que escribo. Los quiero y los admiro. Este 10 de octubre también es de ustedes, porque Radio Sandino no sería lo mismo sin cada uno de los que la hicieron grande, sin el aporte de los que siguen y de muchos otros que ya no están. A todos, el cálido abrazo donde quiera que estén.

Felicidades, Radio Sandino. Gracias por haberme formado, por haberme dado un lugar, por haberme enseñado a querer esta profesión. Donde esté, llevaré siempre tu nombre conmigo. Porque fuiste, y serás siempre, mi primera escuela.