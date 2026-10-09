Este sábado en La Palma acto nacional por inicio de siembras tabacaleras

La Empresa de Acopio y Beneficio del Tabaco de La Palma será sede este sábado del acto nacional por el inicio de las siembras correspondientes a la campaña 2026-2027.

‎La designación es el reconocimiento a la labor realizada por campesinos, trabajadores y directivos del norteño municipio pinareño, entre los más destacados en el quehacer tabacalero de Pinar del Río.

‎La campaña que comienza está marcada por las transformaciones socio-económicas emprendidas por la nación con gran impacto en el sector agropecuario. ‎Pero también por el recrudecimiento del bloqueo y el cerco energético que la administración yanqui impone a la isla, señala el director agrícola del Grupo empresarial Tabacuba, Osvaldo Santana Vera.

‎No obstante, agrega, asumiremos los nuevos retos para responder a los reclamos de la economía nacional.

‎Del total de las áreas a plantar -alrededor de 20 mil hectáreas (ha) en el país- más de 12 mil ha corresponden a Pinar del Río donde permanece abierta la contratación para la incorporación de nuevos productores.

‎Ello responde a que en la actualidad se solicitan tierras para su explotación en usufructo y que serán dedicadas al cultivo del tabaco, explicó Santana Vera.

‎Aun cuando el inicio oficial de las siembras será este 10 de octubre, siete de los 11 municipios que conforman la geografía vueltabajera ya siembran.

‎Se hizo una riega temprana de semilleros y aunque las recientes lluvias dejaron pérdida de algunas plántulas, la mayoría aporta buena simiente.

‎La campaña volverá a ser difícil y a ella se impondrá el empeño de los vegueros pinareños conscientes de su papel en la economía nacional.

Tomado de Radio Guamá