Este sábado en La Palma acto nacional por inicio de siembras tabacaleras

La Empresa de Acopio y Beneficio del Tabaco de La Palma será sede este sábado del acto nacional por el inicio de las siembras correspondientes a la campaña 2026-2027.
La designación es el reconocimiento a la labor realizada por campesinos, trabajadores y directivos del norteño municipio pinareño, entre los más destacados en el quehacer tabacalero de Pinar del Río.
La campaña que comienza está marcada por las transformaciones socio-económicas emprendidas por la nación con gran impacto en el sector agropecuario. Pero también por el recrudecimiento del bloqueo y el cerco energético que la administración yanqui impone a la isla, señala el director agrícola del Grupo empresarial Tabacuba, Osvaldo Santana Vera.
No obstante, agrega, asumiremos los nuevos retos para responder a los reclamos de la economía nacional.
Del total de las áreas a plantar -alrededor de 20 mil hectáreas (ha) en el país- más de 12 mil ha corresponden a Pinar del Río donde permanece abierta la contratación para la incorporación de nuevos productores.
Ello responde a que en la actualidad se solicitan tierras para su explotación en usufructo y que serán dedicadas al cultivo del tabaco, explicó Santana Vera.
Aun cuando el inicio oficial de las siembras será este 10 de octubre, siete de los 11 municipios que conforman la geografía vueltabajera ya siembran.
Se hizo una riega temprana de semilleros y aunque las recientes lluvias dejaron pérdida de algunas plántulas, la mayoría aporta buena simiente.
La campaña volverá a ser difícil y a ella se impondrá el empeño de los vegueros pinareños conscientes de su papel en la economía nacional.
Tomado de Radio Guamá