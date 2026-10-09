Salud mental: el desafío de romper el estigma y construir bienestar

Cada 10 de octubre, el Día Mundial de la Salud Mental nos invita a reflexionar sobre una realidad que, aunque silenciosa, atraviesa a millones de personas en todo el mundo. No se trata de una fecha conmemorativa más. Es un recordatorio urgente de que el bienestar psicológico no es un lujo ni un tema secundario, sino una prioridad colectiva que exige acciones concretas.

La Organización Mundial de la Salud estima que una de cada ocho personas vive con algún trastorno mental. La depresión, la ansiedad, el estrés crónico y los trastornos del sueño se han convertido en compañeros habituales de la vida moderna.

El estigma es, quizás, la barrera más difícil de derribar. Quien admite sentirse mal emocionalmente suele ser tildado de débil, exagerado o incapaz de “salir adelante”. Esa etiqueta cruel retrasa la búsqueda de ayuda, profundiza el sufrimiento y, en casos extremos, cuesta vidas. Las cifras de suicidio, especialmente entre jóvenes y adolescentes, deberían sacudirnos. No basta con lamentar; hay que actuar.

¿Qué se puede hacer? Primero, educar desde la infancia: hablar de emociones, enseñar a gestionar la frustración y normalizar la terapia. Segundo, exigir políticas públicas que garanticen atención gratuita y de calidad. Tercero, como sociedad, practicar la empatía. Preguntar “¿cómo estás?” y escuchar de verdad puede ser el primer paso para que alguien no se sienta solo.

Este Día Mundial de la Salud Mental no debería ser solo una efeméride. Debería ser el punto de partida para un cambio cultural profundo. Porque la mente, como el cuerpo, enferma, se cuida y se sana. Y nadie debería enfrentar ese proceso en soledad o en silencio.