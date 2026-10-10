Las arterias que irrigan el cerebro, la sintomatología ocasionada cuando se interrumpe el flujo sanguíneo

La enfermedad cerebrovascular, conocida popularmente como accidente cerebrovascular o ACV, representa una de las principales causas de discapacidad y mortalidad en el mundo. Según el territorio afectado, será la sintomatología que presenta el paciente, la clínica puede orientar la localización, pero la evaluación neurológica y la neuroimagen son fundamentales para confirmar el diagnóstico. Cada arteria irriga una región específica del cerebro, y cuando esa arteria se obstruye o se rompe, las funciones controladas por esa zona se pierden o se alteran. La infografía describe cinco territorios vasculares principales: la Arteria Cerebral Media (ACM), la Arteria Cerebral Anterior (ACA), la Arteria Cerebral Posterior (ACP), la Arteria Cerebelosa Posteroinferior (PICA) y la Arteria Espinal Anterior (ASA).

La Arteria Cerebral Media, identificada con las siglas ACM, irriga el área principal del lóbulo cerebral, específicamente el lóbulo frontal, parietal y temporal. Las manifestaciones frecuentes asociadas a una obstrucción en este territorio incluyen debilidad de la cara y brazo contralateral, siendo más quebradera, es decir, más notoria en el brazo que en la pierna. También se presenta alteración sensitiva contralateral. En casos más severos, cuando el hemisferio dominante se ve afectado, puede aparecer afasia, que es la dificultad para comprender o expresar el lenguaje. Además, se puede observar negligencia, que es la falta de atención hacia un lado del cuerpo o del espacio, siendo esto más frecuente si el hemisferio no dominante es el afectado.

La Arteria Cerebral Anterior, o ACA, irriga el área principal del lóbulo medial del cerebro, específicamente los lóbulos frontal y parietal. Las manifestaciones frecuentes de una obstrucción en este territorio incluyen debilidad predominantemente en el pie contralateral, es decir, del lado opuesto, siendo más quebradero. También puede presentarse incontinencia urinaria, que puede aparecer en algunos casos. Otros síntomas son la abulia, que es la falta de motivación o iniciativa, y alteraciones en la marcha. La ACA tiene una predilección por las extremidades inferiores, lo que la diferencia de la ACM, que afecta más la cara y el brazo.

La Arteria Cerebral Posterior, o ACP, irriga el lóbulo occipital, el lóbulo temporal medial y el tálamo. Las manifestaciones frecuentes incluyen la pérdida visual, específicamente hemianopsia homónima contralateral, que es la pérdida de la mitad del campo visual en ambos ojos. También puede presentarse alexia sin agrafia, que es la dificultad para leer sin dificultad para escribir, y esto ocurre si se ve comprometido el dominio del lóbulo occipital. Además, se pueden observar alteraciones de la memoria, que pueden aparecer en algunos casos, y el signo de Claude Bernard-Horner, que es una tríada de ptosis palpebral, miosis y anhidrosis, y que puede aparecer en lesiones extensas bilaterales. La ACP tiene un impacto directo en la visión y en la memoria.

La Arteria Cerebelosa Posteroinferior, conocida como PICA, irriga el cerebelo, el bulbo lateral y el territorio medular. Las manifestaciones frecuentes incluyen vértigo, nistagmo, ataxia, disfagia, disartria y el síndrome de Horner, que puede aparecer. Estos síntomas reflejan la complejidad del cerebelo y del tronco encefálico, que son estructuras vitales para el equilibrio, la coordinación y las funciones vitales como la deglución y el habla. Un ACV en este territorio puede ser particularmente peligroso debido a la proximidad de centros respiratorios y cardiovasculares.

La Arteria Espinal Anterior, o ASA, irriga la médula espinal, específicamente la región anterior y la porción medial del bulbo. Las manifestaciones frecuentes son la debilidad motora bilateral, es decir, en más de una pierna, y la pérdida de sensibilidad al dolor y la temperatura, pero con sensación de vibración y propiocepción conservadas. También puede haber disfunción vesical y sexual. Este patrón clínico es muy característico y se conoce como síndrome medular anterior. La preservación de la propiocepción y la vibración es un hallazgo clave que diferencia este síndrome de otras lesiones medulares.

Existe una «Regla Nemotécnica Rápida». Esta regla asocia cada territorio vascular con una combinación de síntomas clave. Para la ACM, la regla es: «Cara + brazo + afasia». Para la ACA: «Pierna + orina + motivación». Para la ACP: «Pérdida visual + alexia». Para la PICA: «Vértigo + ataxia + disfagia». Y para la ASA: «Piernas + sensibilidad (dolor/temperatura) + función vesical». Esta regla es una herramienta mnemotécnica que puede ayudar a los profesionales de la salud a recordar rápidamente las presentaciones clínicas más comunes de cada territorio vascular.

«Las manifestaciones pueden variar según la extensión de la lesión y la variabilidad anatómica, pero dichas manifestaciones no sustituye la evaluación, diagnóstico ni tratamiento de un profesional de la salud». Esta advertencia es fundamental. La medicina es una ciencia de probabilidades, y aunque los patrones clínicos son útiles, cada paciente es único. La evaluación neurológica completa y la neuroimagen, como la tomografía computarizada o la resonancia magnética, son las herramientas definitivas para confirmar el diagnóstico y localizar con precisión el territorio afectado. La enfermedad cerebrovascular es una emergencia médica tiempo-dependiente. El tiempo es cerebro. Cada minuto que pasa sin tratamiento, millones de neuronas mueren. Conocer estos síntomas puede salvar vidas. Si una persona presenta debilidad repentina en la cara, el brazo o la pierna, dificultad para hablar, pérdida de visión, vértigo intenso o dificultad para caminar, se debe llamar inmediatamente a los servicios de emergencia. La detección temprana y la actuación rápida son las mejores armas contra el ACV. La prevención y el conocimiento son los mejores aliados de la salud pública.