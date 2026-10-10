El acoso escolar y su trascendencia jurídica

El acoso escolar, comúnmente conocido como bullying, ha dejado de ser considerado un problema menor o una simple «cosa de niños» para convertirse en un fenómeno de profunda gravedad social y jurídica. Esta conducta, caracterizada por un patrón de violencia física, verbal o psicológica reiterada y deliberada hacia un estudiante, genera consecuencias devastadoras para las víctimas. La trascendencia de este fenómeno al ámbito del Derecho Penal es innegable, aunque su tratamiento plantea complejos desafíos dogmáticos y procesales. Han de tenerse en consideración su tipificación fragmentaria a través de diversos delitos, la responsabilidad de los menores agresores y la eventual responsabilidad de los centros educativos.

Conceptualización y trascendencia jurídica del bullying

El primer paso para comprender la presunta relevancia penal del bullying es definirlo adecuadamente. No se trata de un conflicto aislado, sino de una conducta abusiva, reiterada, deliberada y sostenida en el tiempo, cuyo fin es dañar, excluir, atemorizar o someter a otra persona, creando una relación de poder desigual donde la víctima no puede defenderse eficazmente. La doctrina española lo entiende como cualquier conducta de acoso, abuso o intimidación, con independencia del lugar o las circunstancias en que se produzca.

La trascendencia de este fenómeno al Derecho Penal es una consecuencia lógica de la necesidad de proteger bienes jurídicos fundamentales de los menores, como la vida, la salud, la integridad moral, la libertad y la dignidad. El acoso escolar no solo contradice los principios educativos, sino que atenta directamente contra los derechos humanos básicos de las niñas, niños y adolescentes, protegidos por la Constitución y los tratados internacionales. Por ello, el Estado, a través de su ius puniendi, interviene para sancionar las conductas más graves, estableciendo límites y protecciones para las víctimas.

Tipificación fragmentaria: los delitos aplicables

Uno de los puntos clave y más discutidos es que, a diferencia de otras modalidades de acoso como el laboral (mobbing) o el inmobiliario, el Código Penal español no contempla un delito específico de «acoso escolar». Esta ausencia obliga a los operadores jurídicos a subsumir las conductas de acoso en otros tipos penales ya existentes, lo que se conoce como tipificación fragmentaria o atomizada.

Las conductas de bullying pueden ser constitutivas de diversos delitos, dependiendo de la acción concreta y su gravedad. Entre los principales se encuentran:

· Delitos de lesiones: Aplicable cuando se causan daños físicos o psíquicos a la víctima. La gravedad de la lesión determinará la calificación penal.

· Amenazas y Coacciones: Se configuran cuando se intimida a la víctima con causarle un mal o se le impide con violencia hacer lo que la ley no prohíbe o se le obliga a hacer lo que no quiere.

· Injurias y Calumnias: Cuando las agresiones consisten en vejaciones, insultos o la imputación de hechos delictivos falsos que atentan contra la dignidad de la víctima.

Se ha señalado internacionalmente que, cuando los hechos tengan la entidad suficiente, la conducta de acoso puede calificarse como un delito de trato degradante. Se castiga a quien inflige a otra persona un trato degradante, menoscabando gravemente su integridad moral, así como los actos hostiles o humillantes reiterados que, sin llegar a ser trato degradante, supongan un grave acoso contra la víctima. Se trata de un tipo penal residual que capta la esencia del bullying: la reiteración de conductas que, individualmente consideradas, podrían no ser graves, pero que en su conjunto terminan quebrando la resistencia psíquica de la víctima. La jurisprudencia exige que la conducta revista cierta gravedad y se produzca de forma permanente y sistemática, siendo capaz de generar sentimientos de terror, angustia e inferioridad en la víctima.

La responsabilidad del menor agresor

Un aspecto crucial es la responsabilidad penal del autor del acoso cuando éste es un menor de edad. En España, si el acosador tiene más de 14 años y menos de 18, no se le aplica el Código Penal ordinario, sino la Ley Orgánica 5/2000, reguladora de la responsabilidad penal de los menores (LORPM). Esta ley tiene un carácter primordialmente educativo y sancionador, y su objetivo es la reinserción del menor.

Si el agresor es menor de 14 años, es considerado inimputable conforme al Código Penal de ese país. En este caso, el Ministerio Fiscal remite lo actuado a la dirección del centro educativo para que adopte las medidas disciplinarias y de protección procedentes. Las medidas que puede adoptar el centro son variadas y, en general, más eficaces que las de la justicia de menores, e incluyen el incremento de la vigilancia, la intervención de mediadores o el cambio de grupo.

Responsabilidad Civil y de los Centros Educativos

Más allá de la responsabilidad penal del agresor, el acoso escolar genera una serie de responsabilidades civiles y administrativas. En primer lugar, los padres del menor agresor son responsables civiles subsidiarios de los daños causados por sus hijos, conforme a la legislación vigente. La LORPM, en España, también establece la responsabilidad solidaria de los padres, aunque el juez puede moderarla si éstos no favorecieron la conducta del menor con dolo o negligencia grave.

En cuanto a los centros educativos, su responsabilidad es un tema de creciente relevancia. Aunque no son penalmente responsables, sí pueden serlo civilmente. La jurisprudencia ha establecido que los centros pueden incurrir en una culpa in vigilando por no adoptar las medidas necesarias para prevenir o poner fin a una situación de acoso conocida. Esta responsabilidad civil puede ser subsidiaria para el caso de insolvencia de los padres.

El acoso escolar es un fenómeno de una gravedad ineludible, que trasciende el ámbito educativo para instalarse con plena relevancia en el Derecho Penal. La respuesta jurídica, aunque fragmentaria, demuestra que el ordenamiento cuenta con herramientas para castigar las conductas más lesivas, especialmente a través de delitos contra la integridad moral. Sin embargo, la complejidad del fenómeno exige un enfoque multidisciplinar que vaya más allá de la mera sanción penal. La prevención en los centros educativos, la intervención temprana, la responsabilidad civil de padres y centros, y la aplicación de la justicia juvenil con un enfoque educativo, son pilares fundamentales. El Derecho Penal debe ser siempre la última ratio, reservado para los casos más graves, pero su existencia y correcta aplicación son imprescindibles para garantizar la protección integral de los menores y reafirmar que ningún acto de violencia, por reiterado y normalizado que parezca, debe quedar impune.