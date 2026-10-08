El Congreso de los abogados cubanos

El Congreso Internacional Abogacía, organizado por la Organización Nacional de Bufetes Colectivos (ONBC) de Cuba, constituye el evento más relevante de la abogacía cubana. Celebrado desde 2012 en el Palacio de Convenciones de La Habana, reúne a abogados, jueces, fiscales, profesores y estudiantes de Derecho de Cuba y del mundo. Sin embargo, su éxito no se gesta únicamente en la capital: los eventos preparatorios que se desarrollan en todas las provincias del país son el verdadero motor que nutre y da forma a este cónclave internacional.

Un congreso que se construye desde las provincias

Como práctica consolidada de sus organizadores, antes de cada edición del congreso internacional se realizan en todas las provincias cubanas los eventos preparatorios. Estos tienen lugar durante varios meses, generalmente de junio a octubre, aunque las fechas pueden variar según las condiciones de cada año. Durante estas jornadas, los profesionales del Derecho de cada territorio presentan ponencias, investigaciones y experiencias que luego son expuestos en el programa del evento central.

La propia ONBC es la encargada de convocar los eventos provinciales pre-congreso y de conformar el programa de cada evento internacional, incluyendo, tanto los temas tradicionales de la especialidad, como otros de actualidad y novedosos. De este modo, el congreso se convierte en un espacio verdaderamente nacional, donde cada provincia aporta su visión y sus mejores prácticas.

La mecánica de los eventos preparatorios

Los eventos preparatorios provinciales incluyen conferencias magistrales, paneles especializados y trabajo en comisiones. Las temáticas abordadas responden a los ejes centrales del congreso internacional, que, en sus ediciones más recientes, han girado en torno a la gestión y solución de litigios jurídicos.

El valor formativo y competitivo

Los eventos preparatorios no son simples antesalas del congreso internacional: constituyen en sí mismos espacios de superación profesional de primer orden, de hecho, el evento es la acción de superación más importante que desarrollan los abogados en cada territorio. Además, estos encuentros tienen un carácter competitivo. En ellos se seleccionan y premian los trabajos que engrosarán el programa del congreso internacional.

El matiz competitivo imprime una emoción adicional a cada evento preparatorio, a la vez que conmina a los participantes a indagar en cuestiones curiosas, novedosas, interesantes y útiles, sin perder de vista las líneas básicas de la cita internacional, sobre gestión y solución de conflictos.

Un proceso que fortalece la justicia

La relevancia de los eventos preparatorios trasciende el ámbito puramente académico. Como ha señalado Elizabeth Moya Linares, Directora Técnica de la junta directiva de la ONBC, «los eventos preparatorios de abogacía en las provincias se convierten, no solo en espacios de debate, sino en momentos de transmisión de experiencias y evacuación de dudas para la continuidad del ejercicio. A través de un análisis profesional se canalizan las problemáticas sociales de cara a las necesidades del servicio jurídico que requiere la población».

Esta dimensión práctica es especialmente relevante en el contexto cubano actual, marcado por un intenso proceso de transformación legislativa. La Constitución de la República ha sido una hoja de ruta para un conjunto de reformas que imponen nuevos procederes, más estudio y una mayor preparación. Los eventos preparatorios se convierten así en el mecanismo idóneo para que los abogados de todas las provincias se actualicen y compartan sus experiencias en la aplicación de las nuevas normativas.

Hacia el futuro: Abogacía 2027

La dinámica de preparación provincial continúa vigente. En post de la próxima edición del Congreso Internacional Abogacía, prevista para 2027, ya se reportan preparativos en diversos territorios.

En la provincia de Pinar del Río se desarrolló el pasado 2 de octubre el evento preparatorio para el Congreso Internacional Abogacía 2027. Se expusieron y debatieron temas trascendentales para la abogacía cubana, y se logró un importante debate entre los participantes. Fueron otorgados nueve premios, que se distribuyeron en correspondencia con los ejes temáticos del cónclave:

Derecho de Familia: “La autonomía progresiva de la voluntad en los niños, niñas y adolescentes en Cuba” de Lic. Samuel Miló del Llano y Lic. Yoanka Iglesias Acosta.

Derecho Penal: “Medidas de seguridad postdelictivas. Retos del debido proceso y garantías constitucionales para este tipo de aseguramiento, por los órganos intervinientes en la provincia pinareña”, deLic. Nathaly de la Caridad León Acosta y Lic. Ariel Cruz Lemus.

Derecho Administrativo: “La buena administración pública en las decisiones de los órganos administrativos de primera instancia: brechas teóricas y prácticas, y fundamentos para su efectividad jurídica”, de MsC. José Alberto Dueñas Fragoso y Lic. Ismailia Aragón García.

Derecho Civil: “¿Eutanasia en Cuba? Disposiciones sobre el final de la vida: aciertos y desaciertos”, deEspec. Javier Núñez González y Espec. Carlos Alberto Villate Acosta.

Derecho Constitucional: “El amparo constitucional. Surgimiento histórico y su aplicación en el ordenamiento jurídico cubano”, de Lic. Claudia Alejandra León Rivera y Lic. Ariel Cruz Lemus.

Derecho Agrario: “Herencia, Compraventa, Donación y otras novedades. Análisis de la Ley 185 de 2026 sobre Tierras Agrícolas y Forestales”, de Espec. Carlos Alberto Villate Acosta y Lic. Wilfredo Sevilla Torres.

Derecho del Trabajo: “Luces y sombras del nuevo Código de Trabajo en Cuba”, de Espec. Yisel Rodríguez García y Lic. Lien Echevarría Quiñonez.

Derecho Económico-Mercantil: “La autonomía contractual empresarial responsable: de la libertad de estipulación al gobierno jurídico del ciclo contractual empresarial”, de MsC. José Alberto Dueñas Fragoso y MsC. Mayoli García Cruz.

Ética y Desarrollo Profesional: “La oratoria como pilar del Derecho y la litigación: elementos de un discurso eficaz”, de Espec. Javier Núñez González y Lic. Lismary Garriga Catalá.

Este proceso continuo garantiza que el congreso internacional no sea un evento aislado, sino la culminación de un esfuerzo colectivo que involucra a todos los profesionales del Derecho del país. Cada provincia, con sus particularidades y desafíos, contribuye a construir un espacio de reflexión y propuesta que trasciende las fronteras de la capital.

En definitiva, el Congreso Internacional Abogacía es mucho más que una cita en La Habana. Es el resultado de un proceso descentralizado, participativo y riguroso que comienza meses antes en cada rincón de Cuba. Los eventos preparatorios provinciales no solo seleccionan los mejores trabajos, sino que fortalecen la profesión, actualizan a los juristas y conectan las necesidades locales con los debates globales. Sin ellos, el congreso carecería de la riqueza y diversidad que lo caracterizan. Son, en suma, la savia que alimenta el árbol de la abogacía cubana.