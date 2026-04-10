Raidel Martínez llega a 215 juegos salvados en béisbol japonés

El lanzador pinareño Raidel Martínez firmó hoy su tercer salvamento en la joven temporada del béisbol japonés y llegó a 215 tapones desde su debut en 2018 con los Dragones de Chunichi en las grandes ligas niponas.

Con la actuación de este viernes en la que sacó los últimos tres outs, incluido uno por ponche, consumó el éxito de su actual club, Gigantes de Yomiuri, por 3-2 sobre las Golondrinas de Yakult.

Raidel suma par de campañas con más de 40 rescates, la de 2024, última con la camiseta del Chunichi (43), y la pasada, cuando debutó con los Gigantes y logró 46 salvamentos para imponer marca personal y de la Liga Central, uno de los dos circuitos que componen el máximo torneo profesional japonés.

Con anterioridad, en la justa de 2022, sumó 39 tapones en un adelanto de su consagración entre los mejores cerradores en el exigente béisbol de aquella nación asiática.

Martínez, con 29 años de edad, lidera el ranking histórico en juegos salvados por lanzadores latinos en Japón, único de esta región geográfica con más de 200 rescates allí y segundo extranjero en la selecta lista de las dos centenas, detrás del estadounidense Dennis Sarfate (234).

El propio pícher norteamericano fijó en 2017 el récord absoluto de tapones para una temporada con 54, marca que varios analistas consideran al alcance del cubano.

Por su juventud y proyección, los vaticinios también apuntan a que Raidel podría ubicarse entre los tres máximos salvadores en la historia beisbolera japonesa, lista encabezada por Hitoki Iwase, quien en 19 temporadas aportó 407 rescates.

El segundo lugar pertenece a Shingo Takatsu, dueño de 286 salvados, mientras Kazuhiro Sasaki ocupa el tercer puesto de la lista con un total de 252, según el sitio béisbol japonés.

Tomado de Agencia Cubana de Noticias