Reafirma Cuba cooperación en lucha contra el narcotráfico

Cuba ratificó su compromiso en el enfrentamiento al narcotráfico, al destacar los resultados de cooperación con Estados Unidos y otras naciones en la región, según datos oficiales y análisis publicados en medios internacionales, precisó el periódico Granma.

La revista bimensual estadounidense The American Conservative señaló que la política hacia la Isla ignora la realidad de que Cuba constituye un socio clave de seguridad en el Caribe, con amplia colaboración en la interceptación de drogas y el intercambio de información.

Al comenzar la primera administración Trump, ya existían 22 instrumentos bilaterales de cooperación y ocho grupos de trabajo técnico sobre enfrentamiento al terrorismo, narcotráfico, ciberseguridad y ciberdelitos, seguridad de los viajes y el comercio, tráfico de personas y fraude migratorio, lavado de activos y delitos financieros, trata de personas y asistencia judicial en materia penal.

Los asesores radicados en Florida del mandatario promovieron la paralización de esos mecanismos y lograron que quedaran sin efecto.

Desde 1990 hasta finales de 2025, las autoridades cubanas enviaron mil 547 mensajes formales al Servicio de Guardacostas de Estados Unidos sobre incidencias vinculadas al narcotráfico, mientras recibieron 468 comunicaciones de esa contraparte.

En los últimos 14 años, las Tropas Guardafronteras aseguraron más de 40 toneladas de drogas con destino final a Estados Unidos. Solo entre 2024 y 2025 fueron capturadas 14 lanchas rápidas, detenidos 39 narcotraficantes e incautadas más de cuatro toneladas de sustancias.

Por la vía aérea se frustraron 72 operaciones en los dos últimos años, con drogas procedentes de 11 países, siendo Estados Unidos el principal emisor, de acuerdo con informes oficiales.

El artículo citado en The American Conservative reconoció que Cuba es considerada un ejemplo positivo en América Latina en la lucha contra el narcotráfico, al colaborar estrechamente con la Guardia Costera y otras agencias estadounidenses para rastrear rutas de contrabando.

Tomado de Agencia de Cubana de Noticias