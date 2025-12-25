El llamado bloque en L del hospital pediátrico Pepe Portilla, de Pinar del Río, fue inaugurado hoy luego de ser sometido a un amplio proceso de reparación constructivo.

En tiempo récord, durante los meses de noviembre y diciembre, trabajadores de la empresa privada Construcciones Govea, con el apoyo de otras entidades, llevaron a cabo las labores de cara a elevar la calidad de los servicios y el confort de pacientes y familiares.

Incluyeron los sistemas hidrosanitarios, carpintería, mobiliario, electricidad y enchape de cubículos y baños donde fue necesario.

Foto: Rafael Fernández Rosell

La doctora Mayté Cabrera Hernández, directora del «Pepe Portilla», resaltó la importancia de ese bloque, dotado de 125 de las 293 camas con que cuenta la institución, y que tuvo un rol vital durante el enfrentamiento a la Covid- 19.

Desde 2007 no era objeto de trabajos constructivos, por lo que presentaba un deterioro notable, al punto de operar solamente al 50 por ciento de su capacidad, aseguró.

Se trataba de una necesidad en el único hospital pediátrico de la provincia, que ante el aumento de las morbilidades requirió el ingreso en el hospital del Instituto Preuniversitario Vocacional de Ciencias Exactas Federico Engels y en el hogar materno regional Justo Legón Padilla, dijo.

Foto: Rafael Fernández Rosell

La inversión ascendió a 19 millones de pesos y la semana próxima el servicio comenzará a recibir pacientes.

A la inauguración asistieron las máximas autoridades del Partido y el Gobierno en el territorio, y directivos de Salud Pública, quienes recorrieron la instalación.