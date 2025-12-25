El llamado bloque en L del hospital pediátrico Pepe Portilla, de Pinar del Río, fue inaugurado hoy luego de ser sometido a un amplio proceso de reparación constructivo.
La doctora Mayté Cabrera Hernández, directora del «Pepe Portilla», resaltó la importancia de ese bloque, dotado de 125 de las 293 camas con que cuenta la institución, y que tuvo un rol vital durante el enfrentamiento a la Covid- 19.
Desde 2007 no era objeto de trabajos constructivos, por lo que presentaba un deterioro notable, al punto de operar solamente al 50 por ciento de su capacidad, aseguró.
Se trataba de una necesidad en el único hospital pediátrico de la provincia, que ante el aumento de las morbilidades requirió el ingreso en el hospital del Instituto Preuniversitario Vocacional de Ciencias Exactas Federico Engels y en el hogar materno regional Justo Legón Padilla, dijo.
La inversión ascendió a 19 millones de pesos y la semana próxima el servicio comenzará a recibir pacientes.
A la inauguración asistieron las máximas autoridades del Partido y el Gobierno en el territorio, y directivos de Salud Pública, quienes recorrieron la instalación.