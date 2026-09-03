Restablecido el servicio de SMS y Transfermóvil en Cuba

La empresa de telecomunicaciones ETECSA informó recientemente en sus redes sociales, que los servicios de envío y recepción de mensajes SMS han sido restablecidos, tras las dificultades técnicas que provocaron la suspensión temporal de la plataforma Transfermóvil.

Durante varias horas, miles de usuarios se vieron imposibilitados de realizar operaciones financieras y de pago mediante Transfermóvil, debido a que la aplicación depende de las notificaciones por mensajería para su funcionamiento.

Los directivos de la entidad explicaron que equipos técnicos trabajaron de manera continua para identificar la falla y garantizar la recuperación de los sistemas.

ETECSA precisó que, aunque los servicios ya se encuentran activos, se mantiene un monitoreo constante de la plataforma para asegurar su estabilidad y prevenir nuevas incidencias.

Asimismo, se solicitó a los clientes mantenerse atentos a las informaciones que se difundan a través de los canales oficiales de comunicación de la empresa.

El incidente puso de relieve la importancia de fortalecer la infraestructura tecnológica y los sistemas de respaldo, en un contexto donde la digitalización de servicios se ha convertido en una herramienta esencial para la economía y la vida social en Cuba.

La rápida recuperación del servicio demuestra el compromiso de la entidad con la continuidad de las operaciones que forman parte de la vida cotidiana de la población.