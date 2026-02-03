Roaming: Cuba habilita el servicio de itinerancia para uso en el exterior

La Empresa de Telecomunicaciones de Cuba (ETECSA) anunció la habilitación del roaming de salida internacional, un servicio que permitirá a los clientes de telefonía móvil prepago utilizar su línea cubana en el extranjero.

Este paso marca un avance significativo en la inserción del país dentro del sistema global de telecomunicaciones.

El roaming de salida internacional funciona gracias a acuerdos entre ETECSA y proveedores internacionales de telecomunicaciones, que garantizan que los usuarios puedan realizar y recibir llamadas, enviar mensajes y acceder a datos móviles fuera de Cuba, manteniendo su número habitual.

De esta manera, los clientes no necesitan adquirir una nueva tarjeta SIM en el país de destino, lo que facilita la comunicación inmediata y segura.

Entre las principales facilidades para los clientes se encuentran la posibilidad de mantenerse conectados con familiares y colegas, acceder a servicios digitales y realizar gestiones en línea sin perder la identidad de su línea móvil.

Los planes de roaming estarán disponibles a través de distribuidores internacionales de ETECSA y en oficinas que comercializan en USD, lo que asegura un acceso más amplio y organizado.

Este servicio coloca a Cuba en sintonía con las prácticas habituales de la industria de telecomunicaciones, donde la movilidad internacional es una necesidad creciente.

La incorporación del roaming de salida internacional no solo responde a la demanda de los usuarios que viajan por motivos personales, laborales o académicos, sino que también fortalece la imagen del país como parte activa del entramado tecnológico global.

Con esta medida, ETECSA reafirma su compromiso con la modernización de sus servicios y con la mejora de la experiencia de sus clientes, ofreciendo soluciones que facilitan la conectividad en un mundo cada vez más interconectado.

¿Qué es el Roaming?

El roaming, también conocido como itinerancia, es un servicio que permite a los usuarios de telefonía móvil utilizar su línea celular fuera del país donde fue contratada.

Funciona gracias a acuerdos entre las compañías de telecomunicaciones de diferentes naciones, que habilitan el acceso a llamadas, mensajes y datos móviles en redes extranjeras.

En la práctica, cuando una persona viaja al extranjero y activa el roaming, su teléfono se conecta automáticamente a la red de un operador local, pero mantiene su número y servicios contratados en su país de origen.

Esto evita la necesidad de comprar una nueva tarjeta SIM o cambiar de línea, facilitando la comunicación inmediata.

El roaming ofrece ventajas como mantener contacto con familiares, realizar gestiones laborales o acceder a servicios digitales sin interrupciones.

Aunque suele tener costos adicionales, representa una herramienta esencial para quienes viajan y necesitan estar conectados en todo momento.