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Cuba promulga nuevas leyes migratorias que eliminan plazos en el exterior y permiten doble nacionalidad

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El Gobierno cubano publicó las nuevas Leyes de Migración, Extranjería y Ciudadanía, un conjunto normativo que elimina límites de estancia en la isla, permite la doble nacionalidad y actualiza los vínculos con la diáspora.

La reforma, busca modernizar el ordenamiento jurídico ante la dinámica de movilidad humana y regularizar procesos administrativos.
Puntos clave para la ciudadanía:

  • Se deroga el tope de veinticuatro meses fuera del país para cubanos y se detiene la asignación de la categoría de emigrado.
  • Surge la Residencia Efectiva Migratoria, aplicable tras superar ciento ochenta días anuales o acreditar arraigo familiar, laboral o patrimonial comprobable.
  • La ciudadanía efectiva autoriza poseer otra nacionalidad sin perder la cubana, aunque esta será obligatoria en actos jurídicos internos.
  • Se incorporan figuras como residente provisional y humanitario, ampliando las opciones para acceder a la residencia permanente en territorio nacional.
  • Se garantizan los derechos patrimoniales en el exterior y se habilitan recursos administrativos contra resoluciones migratorias.
  • Se activan protocolos especializados de protección para víctimas de trata y tráfico ilícito, priorizando la asistencia a mujeres y menores.

El texto normativo fue consensuado con treinta y siete instituciones, asegurando coherencia con el contexto nacional e internacional.

Representantes de la Dirección de Inmigración y la Cancillería subrayaron que las reglas fortalecen la transparencia, el debido proceso y la seguridad jurídica para todos.

Durante la presentación, las autoridades detallaron que el marco legal responde a demandas de regularización y simplifica trámites burocráticos.

Además, se establecen canales de comunicación directa con embajadas para agilizar trámites consulares y se promueve la capacitación continua del personal encargado de aplicar las normativas vigentes.

Esta medida cierra un ciclo de consultas públicas. Con esta actualización, Cuba consolida una política migratoria más inclusiva y ordenada, reafirmando el compromiso estatal de mantener lazos con sus connacionales residentes en el exterior.

Para conocer en detalle el contenido de la Gaceta Oficial, adjuntamos el enlace para su descarga: https://www.gacetaoficial.gob.cu/…/files/goc-2026-o39.pdf

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