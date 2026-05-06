Pinar del Río: aspiran a superar los 5 millones de tabacos para exportación

Los trabajadores de la Empresa de Tabaco Torcido en Pinar del Río aspiran, en el presente año, a superar los 5 millones de unidades con destino a la exportación en aras de asegurar el desarrollo del sector.

En total 185 hombres y mujeres laboran por alcanzar ese compromiso y mantener excelentes indicadores de calidad.

“Hacemos un promedio de 30 vitolas para la exportación. Es la prioridad del país hoy, por la importancia que tiene para la economía”, aseveró el director general de la Empresa, Giovanni de León Díaz.

Muchos de sus surtidos –añadió- dependen de las importaciones y se han visto afectados; pero, trazaron estrategias, de forma tal, que puedan cumplir tanto en las unidades físicas como en los valores.

De León Díaz afirmó, además, que cuentan con sistemas fotovoltaicos de 6 Kilowatts (Kw) en todas las unidades pertenecientes a la Empresa, lo cual garantiza el proceso productivo.

De igual forma, reconoce que cuentan con un sistema de pago que estimula la productividad y ello se refleja en los resultados del pasado año, cuando la entidad pudo sobrecumplir los planes de producción con 666 mil tabacos por encima de la meta.

Como estrategia para incrementar el número de torcedores, en la provincia, mantienen la realización de cursos, que asegurarán el completamiento de la plantilla general de la empresa, apuntó el directivo.

Aseguró que la materia prima está garantizada; tanto la tripa que lleva el tabaco, como la capa que lo viste y le da la imagen; al igual que los recursos para la venta y los insumos.

Pinar del Río cuenta con tres unidades dedicadas a la producción del torcido. De ellas, la empresa filial Juan Casanueva y la Fábrica de Tabaco Paulina Pedroso, ambas de Consolación del Sur, entregan más del 85 por ciento de la producción generada, en la provincia, con destino a la exportación.

Ello, sin lugar a dudas, contribuye al ingreso de cientos de millones de dólares anuales a la economía nacional, y permite asegurar el desarrollo del sector, razón que avaló en fecha reciente el otorgamiento de la condición de Vanguardia Nacional a ambos colectivos.

Tomado de Radio Guamá